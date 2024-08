Thực hư thế lực đứng sau chính sách của ông Donald Trump

Hôm qua (16.8), một tổ chức báo chí điều tra có trụ sở tại Anh là CCR (The Centre for Climate Reporting) đã công bố đoạn phim có chứa hội thoại của ông Russell Vought - một đồng tác giả của Dự án 2025. Là một nhân vật nổi tiếng của cánh hữu, ông Vought từng lãnh đạo Cơ quan Quản lý hành chính và ngân sách của Mỹ (trực thuộc Nhà Trắng) dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Chính sách gây tranh cãi

CCR đã cho 2 người đóng giả đại diện cho những nhà tài trợ lớn để gặp gỡ ông Vought tại một căn phòng đã được đặt camera quay lén, trong một khách sạn sang trọng ở thủ đô Washington D.C.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Reuters

Trong gần 2 giờ bị ghi hình mà không biết, ông Vought đã cho biết về công việc hậu trường của mình nhằm chuẩn bị chính sách nếu cựu Tổng thống Trump quay lại làm chủ nhân Nhà Trắng. Qua đó, chính sách sẽ mở rộng quyền lực tổng thống, đồng thời siết chặt nhập cư. Thậm chí, ông Vought còn chắc chắn nhóm của ông đang bí mật soạn thảo hàng trăm mệnh lệnh hành pháp, quy định và bản ghi nhớ nhằm đặt nền tảng cho hành động nhanh chóng đối với các kế hoạch của ông Trump nếu ông thắng cử, đồng thời mô tả công việc của ông là tạo ra các cơ quan "bóng tối" cho Nhà Trắng nếu ông Trump quay lại lãnh đạo.

Chủ tịch Quỹ di sản Kevin Roberts

Reuters

Phản ứng về video trên, đại diện cho phía của ông Vought cho rằng nội dung trong video "không có gì mới mẻ", bản thân ông Vought cũng bác bỏ liên quan chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Trong khi đó, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump không bình luận về video trên.

Thực tế, các nội dung mà ông Vought đề cập mang đậm tinh thần của Dự án 2025. Đây là một dự án đề ra những chính sách bị cho là quá cực đoan, đặc biệt về vấn đề nhập cư nên bị chỉ trích mạnh mẽ. Lo ngại gặp bất lợi tranh cử, ông Trump cũng đã lên tiếng khẳng định "không biết ai đứng sau" Dự án 2025 - vốn được hình thành từ năm 2022.

Thế nhưng, tờ The Washington Post mới đây đăng tải tấm ảnh ông Trump và chiến lược gia Kevin Roberts, Chủ tịch Quỹ di sản, đã ngồi cùng chuyên cơ vào tháng 4.2022. Hai ông đã đi cùng máy bay riêng đến dự một sự kiện do Quỹ di sản tổ chức. Không những vậy, trả lời tờ The Washington Post hồi tháng 4, ông Kevin Roberts thừa nhận từng thảo luận với ông Trump về Dự án 2025. Tuy nhiên, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump lại bác bỏ điều đó.

Cơ quan nghiên cứu đầy quyền lực

Quỹ di sản là một trong những cơ quan nghiên cứu, tư vấn chính sách hàng đầu nước Mỹ và thế giới. Đơn vị này đã tham gia thiết lập chính sách cho nhiều đời Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa.

Dưới thời ông Trump, Quỹ di sản cũng duy trì nhiều ảnh hưởng trong các chính sách của Nhà Trắng.

Từ ngày 28.2 - 2.3.2017, chỉ hơn 1 tháng sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, Quỹ di sản đã tổ chức một hội nghị thảo luận về việc xây dựng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific). Hội nghị quy tụ một số ít chuyên gia đến từ châu Á - Thái Bình Dương và người tham dự được yêu cầu bảo mật hội nghị. Đến tháng 11.2017, Tổng thống Donald Trump chính thức đề cập chiến lược Indo - Pacific tự do và rộng mở, mà tinh thần của chiến lược này được đánh giá có sự tác động không nhỏ từ Quỹ di sản.

Không những vậy, sau khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng vào năm 2021, 3 cựu quan chức chính quyền Trump là Ken Cuccinelli, Mark A. Morgan và Chad Wolf đã gia nhập Quỹ di sản. Đây là những người giữ nhiều vai trò khác nhau về thực thi chính sách nhập cư trong chính quyền của ông Trump. Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (tại nhiệm dưới thời ông Trump) cũng hợp tác cùng Quỹ di sản sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2021.

Đến tháng 5.2022, Quỹ di sản cũng đảo ngược quan điểm liên quan cuộc xung đột Ukraine khi chỉ trích Washington đã viện trợ quá lớn cho Kyiv. Cũng kể từ đó, ông Trump dần đẩy mạnh việc chỉ trích viện trợ của Washington dành cho Kyiv, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với vấn đề Ukraine.