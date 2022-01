Thực hư thông tin 'bố cắt cổ 2 con rồi tự tử' ở Thái Bình

Vào tối 21.1, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền một đoạn clip không rõ nội dung được cho là quay tại TT.Quỳnh Côi cùng thông tin "bố cắt cổ 2 con rồi tự tử".

Theo nội dung trong clip, ở phía xa người quay có một số người đang giằng co nhau dưới mưa.

Sau khi clip này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tài khoản Facebook khác tiếp tục thông tin rằng, người bố, là chủ cửa hàng làm bánh ở gần một Trường THPT trên địa bàn TT.Quỳnh Côi, đã dùng dao cắt cổ 2 con rồi sau đó tiếp tục cắt cổ mình để tự tử.





Loạt thông tin rùng rợn trên lập tức gây bão trên mạng xã hội. Đặc biệt, đây là thời điểm xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em, người thân trong gia đình hại nhau nên dư luận càng thêm hoang mang.

Tuy nhiên, sáng 22.1, ông Vũ Đức Long, Chủ tịch UBND TT.Quỳnh Côi, cho biết: "Không có chuyện kinh khủng như mạng xã hội lan truyền! Do bực tức nên người bố động chân động tay với 2 con khiến các cháu bị xây xước nhẹ. Khi đó, sức khỏe người bố cũng không tốt nên đã được đưa đi bệnh viện. Hai con thì hoàn toàn bình thường".

Trong khi đó, lãnh đạo Công an H.Quỳnh Phụ cũng khẳng định thông tin đăng trên mạng xã hội là không chính xác. "Vụ việc là do người bố nóng giận trong lúc dạy con khiến hai con bị xước da. Đây là việc trong gia đình, các tài khoản trên mạng xã hội đưa không chính xác gây hoang mang và ảnh hưởng đến tâm lý gia đình họ. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý những đối tượng đăng tin không chính xác", lãnh đạo Công an H.Quỳnh Phụ cho biết.