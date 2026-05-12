Thực hư thông tin Ngô Diệc Phàm đã ra tù, sẽ trở về Canada

Tối 10.5, trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc bất ngờ xuất hiện hàng loạt bài đăng cho rằng nam ca sĩ kiêm diễn viên Ngô Diệc Phàm đã được trả tự do và đang chuẩn bị lên chuyến bay từ Thâm Quyến (Trung Quốc) để trở về Canada, Sohu đưa tin.

Thông tin mới về Ngô Diệc Phàm khiến dư luận xôn xao

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về khả năng Ngô Diệc Phàm được giảm án dù trước đó anh phải nhận mức án khá nặng.

Theo phán quyết ban đầu của tòa án, cựu thành viên EXO vẫn còn nhiều năm thụ án phía trước. Với bản án hiện tại, anh được cho là phải tiếp tục chấp hành án tù ít nhất khoảng 8 năm nữa mới đủ điều kiện xem xét mãn hạn.

Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù vì các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục Ảnh: Sohu

Trước những thông tin Ngô Diệc Phàm được thả tự do sớm, đến nay phía cơ quan quản lý trại giam và các đơn vị chức năng liên quan vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào. Truyền thông Trung Quốc cho biết họ vẫn đang liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm chứng tin đồn.

Song song đó, nhiều người dùng mạng cũng kêu gọi công chúng không lan truyền các thông tin chưa được xác thực, cho rằng mọi đồn đoán hiện tại đều thiếu căn cứ nếu chưa có thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn liên quan đến Ngô Diệc Phàm kể từ khi anh ngồi tù.

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền thông tin cho rằng nam nghệ sĩ đã qua đời trong trại giam. Tuy nhiên, trang 163 sau đó bác bỏ hoàn toàn tin đồn này và cho biết sức khỏe của Ngô Diệc Phàm vẫn ổn định, không gặp vấn đề nghiêm trọng trong thời gian chấp hành án.

Một số nguồn tin được truyền thông Trung Quốc dẫn lại cũng phủ nhận thông tin cho rằng nam ca sĩ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng hoặc tử vong sau khi đối mặt thêm với các vấn đề liên quan đến thuế. Ngược lại, các báo cáo cho biết Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì chế độ ăn uống bình thường, tăng gần 10 kg trong thời gian ở tù và được theo dõi sát sao về tình trạng tâm lý.

Không chỉ vướng vòng lao lý vì các tội danh liên quan đến tình dục, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 còn bị điều tra về những sai phạm liên quan đến thuế Ảnh: Sohu

Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm sụp đổ từ năm 2021 sau khi hot girl mạng Đô Mỹ Trúc công khai cáo buộc anh có hành vi tấn công tình dục và thao túng nhiều cô gái trẻ, trong đó có cả trẻ vị thành niên.

Vụ bê bối gây chấn động làng giải trí Trung Quốc bởi thời điểm đó Ngô Diệc Phàm được xem là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại hàng đầu, đồng thời nổi tiếng quốc tế nhờ từng hoạt động trong nhóm nhạc EXO và xuất hiện trong bộ phim Hollywood xXx: Return of Xander Cage (2017) cùng tài tử Vin Diesel, Chân Tử Đan.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận nhiều cáo buộc hình sự nhằm vào nam ca sĩ.

Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12.2020, Ngô Diệc Phàm đã xâm hại tình dục ba phụ nữ trong tình trạng say xỉn tại nhà riêng. Nhà chức trách cũng xác định anh từng tổ chức các hoạt động tình dục tập thể cùng bạn bè và nhiều phụ nữ khác vào năm 2018.

Tòa án sau đó tuyên phạt Ngô Diệc Phàm 13 năm tù giam. Ngoài ra, anh còn bị trục xuất khỏi Trung Quốc và cấm nhập cảnh trong vòng 10 năm sau khi hoàn thành án phạt. Đơn kháng cáo của nam nghệ sĩ sau đó cũng bị bác bỏ.

Truyền thông Trung Quốc còn cho biết vào năm 2025, Ngô Diệc Phàm và mẹ ruột tiếp tục bị điều tra trong một vụ án trốn thuế quy mô lớn với số tiền bị nghi liên quan lên tới khoảng 300 triệu nhân dân tệ, khiến các hậu quả pháp lý của anh có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn.

Tính đến hiện tại, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào cho thấy Ngô Diệc Phàm đã được trả tự do hoặc bị trục xuất về Canada.