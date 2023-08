Thực hư thông tin thiếu nữ 15 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt cóc lúc rạng sáng

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 30 phút, có cảnh 2 người đi xe máy đến chở 1 cô gái đi do camera an ninh ghi lại. Theo nội dung clip, 2 người được cho là ba mẹ của thiếu nữ này kể về việc con gái mình bị bắt cóc.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận CHỤP MÀN HÌNH

Sáng 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thuận (50 tuổi) và bà Phùng Thị Cẩm Nguyên (51 tuổi, cùng ngụ ấp An Hương, xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long), 2 người xuất hiện trong clip, vẫn khẳng định con mình là N.T.T.T (15 tuổi) "bị 2 người lạ bắt cóc" vào rạng sáng14.8.

"Thời điểm đó, tôi và vợ đi chợ sớm. Sau khi trở về thì không thấy con gái đâu nên tôi với vợ đi tìm và nhờ hàng xóm trích xuất camera an ninh thì thấy có 2 người nam đến chở con tôi đi. Tôi rất hoang mang, đến giờ vẫn chưa có thông tin con gái", ông Thuận kể lại.

Sáng nay 16.8, ông Nguyễn Văn Thuận và bà Phùng Thị Cẩm Nguyên vẫn khẳng định "con mình bị bắt cóc" NAM LONG

Cùng ngày, PV Thanh Niên liên hệ chính quyền địa phương để xác minh thông tin. Theo đó, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít khẳng định: "Công an huyện đang thẩm tra và làm việc với gia đình, nhưng cơ bản là không đúng như trên mạng thông tin. Tôi đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ và thông tin cho báo chí".

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng công an H.Mang Thít cho biết qua xác minh, cơ quan công an xác định, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 14.8, có người đến đón N.T.T.T bằng xe máy và đi cùng lúc với T. còn có 2 cô gái khác. T. đi đâu thì chưa rõ địa chỉ. Qua trao đổi, anh Nguyễn Thanh Bằng (27 tuổi, anh ruột của T.) cho biết anh có trực tiếp điện thoại cho T. và hỏi đang ở đâu thì T. trả lời đã đi đến Đắk Lắk vào lúc 9 giờ 19 phút ngày 14.8 để đi làm cùng bạn trong công ty may. Hiện T. đang ở chung phòng với 3 người bạn nữ.

Tin nhắn giữa anh Bằng và em gái GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Anh Bằng hỏi T. hôm bỏ đi ai đón thì T. nói bạn và người chạy xe ôm đón. Lúc nói chuyện trực tiếp với T. thì anh Bằng khẳng định lúc này T. tinh thần ổn định và giọng nói của em là bình thường, không có dấu hiệu sợ sệt và anh Bằng cũng thống nhất là T. không bị bắt cóc.

Anh Bằng hỏi lý do sao đi làm không nói ba với mẹ thì T. trả lời có hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ không cho nên khi đi không cho ba mẹ hay. Đồng thời T. nói khi nào công việc ổn định sẽ về nhận lỗi sau.

"Cơ quan công an đã xác minh sự việc, thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Em T. tự bỏ nhà đi và nhờ 2 người bạn chở đi làm ở tỉnh khác làm việc, chứ không hề có chuyện bị bắt cóc như thông tin trên mạng xã hội. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, tìm người đăng tải thông tin trên để xử lý, tránh làm hoang mang dư luận", thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc nói.