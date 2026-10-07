Thực hư việc Lưu Diệc Phi mất liên tiếp hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn?

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bài đăng cho rằng việc Lưu Diệc Phi thời gian dài không tham gia đoàn phim đã ảnh hưởng đến sức hút thương mại của cô. Tuy nhiên, khi đối chiếu tình trạng hợp tác với những thương hiệu như Tissot, Dove, Luckin Coffee và Ant Insurance, có thể thấy phần lớn các thay đổi đều liên quan đến chu kỳ hợp đồng hoặc quá trình gia hạn, thay vì làn sóng chấm dứt hợp tác đồng loạt.

Tin đồn bị đẩy đi xa hơn thực tế

Trong số những thương hiệu được nhắc đến nhiều nhất thì Tissot là cái tên nổi bật. Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đã kết thúc quá trình hợp tác kéo dài 11 năm với Lưu Diệc Phi. Theo phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Tissot, hai bên đã khép lại hành trình đồng hành trong tinh thần thiện chí, với lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Đây được xem là trường hợp hợp đồng hết hạn và không tiếp tục gia hạn, thay vì bị đơn phương chấm dứt.

Lưu Diệc Phi được đánh giá vẫn duy trì sức hút thương mại đáng kể dù một số hợp đồng lâu năm đã lần lượt hết hạn Ảnh: Chụp màn hình phim Mộng Hoa Lục

Dove cũng xác nhận quá trình hợp tác với Lưu Diệc Phi đã "kết thúc tốt đẹp". Thương hiệu cảm ơn nữ diễn viên vì những dấu ấn cô mang lại trong thời gian đồng hành và gửi lời chúc cho chặng đường tiếp theo. Trong khi đó, Ant Insurance cho biết hợp đồng với Lưu Diệc Phi đã hết hạn theo thỏa thuận, song hai bên vẫn đang trao đổi về khả năng gia hạn. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thông báo chính thức từ thương hiệu.

Việc ba hợp đồng lớn cùng đến hạn trong khoảng thời gian tương đối gần nhau được cho là nguyên nhân khiến câu chuyện Lưu Diệc Phi liên tiếp mất đại diện thương hiệu nhanh chóng lan rộng. Theo các phản hồi được công bố, chưa có dấu hiệu cho thấy những hợp đồng nói trên bị chấm dứt vì bê bối, tranh cãi hay vấn đề tiêu cực liên quan đến Lưu Diệc Phi.

Trong hoạt động thương mại, việc hợp đồng kết thúc sau một chu kỳ hợp tác là điều bình thường. Tuy nhiên, khi nhiều thương hiệu cùng thay đổi trạng thái hợp tác trong một thời gian ngắn, các thông tin riêng lẻ dễ bị ghép lại thành câu chuyện về sự suy giảm giá trị thương mại của nghệ sĩ. Đây cũng là điểm gây tranh luận lớn nhất trong vụ việc.

Giữa lúc các thông tin tiêu cực lan rộng, Luckin Coffee - chuỗi cà phê nổi tiếng của Trung Quốc do Lưu Diệc Phi làm đại diện thương hiệu toàn cầu, vừa có động thái đáng chú ý. Vào tối 5.10, tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu để lại ba dấu hỏi "???" dưới một nội dung liên quan đến tin đồn Lưu Diệc Phi mất hợp đồng. Không lâu sau, Luckin Coffee tiếp tục đăng hình ảnh quảng bá mới có sự xuất hiện của nữ diễn viên và vẫn giới thiệu cô với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu. Thay vì phát hành thông cáo dài dòng, thương hiệu sử dụng chính sản phẩm quảng cáo mới để phản hồi những đồn đoán đang lan truyền.

Giá trị thương mại của Lưu Diệc Phi vẫn tăng cao

Bất chấp việc một số hợp đồng đã kết thúc, Lưu Diệc Phi vẫn được nhắc đến với nhiều thương hiệu lớn trong phân khúc cao cấp. Theo các thông tin đang được truyền thông Trung Quốc đề cập, nữ diễn viên vẫn duy trì hợp tác với những tên tuổi như Louis Vuitton, Bulgari và Jo Malone London, đồng thời tiếp tục bổ sung các hợp đồng mới trong năm 2026.

Một số ý kiến cho rằng việc kết thúc hợp tác với các thương hiệu đã đồng hành lâu năm có thể chỉ là bước điều chỉnh danh mục quảng cáo. Thậm chí, có suy đoán cho rằng điều này nhằm mở đường cho những hợp đồng ở phân khúc cao hơn.

Điều đáng nói là Lưu Diệc Phi trong năm nay đã có thêm 5 danh phận đại diện toàn cầu của Jo Malone, MiiOW, Dreame, XiongMao và Bobbi Brown; đồng thời cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên được nâng cấp lên vị trí cao nhất đại diện thương hiệu của dòng xe Luxeed trong hệ thống 5 dòng xe của HIMA thuộc Huawei.