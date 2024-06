Thực hư vụ hot girl Việt bị tố mạo danh bạn gái ca sĩ Hàn Quốc

Nguyễn Lê Hà My bị báo Hàn tố mạo danh bạn gái Noh Min Hyuk INSTAGRAM NV

Sports Seoul cho biết trong một video được một kênh truyền thông, tin tức Việt Nam đăng tải, Nguyễn Lê Hà My - influencer trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam, được cho là đã xác nhận cô là bạn gái của Noh Min Hyuk. Theo nội dung được kênh này tiết lộ, người đẹp đã đính hôn với nam thần tượng xứ kim chi và tuyên bố: "Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu nhưng chúng tôi đã quyết định xem nhau như định mệnh của đời mình".

Trước thông tin kể trên, phía Noh Min Hyuk cho biết Nguyễn Lê Hà My không phải là bạn gái của nam nghệ sĩ này. "Cô gái có sức ảnh hưởng đó không phải là bạn gái của No Min Hyuk. Anh ấy cũng bị sốc trước thông tin này. Chúng tôi đang cân nhắc việc tiết lộ bạn gái của anh ấy trong thời gian tới", đại diện của ca sĩ sinh năm 1983 chia sẻ.

Tháng trước, Sports Seoul tiết lộ rằng nam thần tượng này đang hẹn hò với một cô gái Việt Nam mà anh gặp qua một người quen khi sang Việt Nam công tác. Được biết, bạn gái của Noh Min Hyuk sinh năm 1995, là một người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp. Phía nam nghệ sĩ cho biết hiện mối quan hệ giữa anh và bạn gái rất tốt, ngôi sao 8X hy vọng mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai sự thật.

Noh Min Hyuk đang hẹn hò một cô gái Việt Nam song nam thần tượng khẳng định người yêu mình không phải Hà My NAVER

Thông tin mà Sports Seoul vừa đăng tải được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam và khiến người đẹp Nguyễn Lê Hà My nhận về nhiều bình luận chỉ trích, chế giễu từ cộng đồng mạng. Sự việc khiến hot girl này phải liên hệ với kênh truyền thông Việt Nam đã đăng tải thông tin cô đính hôn với Noh Min Hyuk, khiến cô bị đưa lên báo Hàn với tư cách là kẻ mạo danh bạn gái của nam thần tượng này. Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai bên được nữ influencer đăng tải lên trang Instagram cá nhân có hơn 550.000 người theo dõi.

Nguyễn Lê Hà My sở hữu trang Instagram có hơn 550.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về bí quyết làm đẹp. Influencer này khẳng định cô không hề xác nhận là bạn gái Noh Min Hyuk

INSTAGRAM

Trong cuộc trò chuyện giữa hai bên, Hà My chỉ trích kênh này đưa tin sai sự thật, tự thêu dệt câu chuyện trong khi người trong cuộc chưa hề lên tiếng. Đáp lại, kênh này cho biết sau khi kiểm tra lại thông tin, họ đã gỡ video trên toàn bộ hệ thống và làm việc với người biên tập nội dung trên.

Tuy nhiên, cách giải quyết này khiến Hà My không hài lòng. Cô đáp lại rằng nội dung mà kênh truyền thông này đăng tải đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình. "Tôi chưa hề lên tiếng hay xác nhận thông tin như thế này", nữ influencer này khẳng định. Hà My cho biết đây là một kênh truyền thông tin tức có sức ảnh hưởng rộng rãi, nội dung đăng tải sai lệch về cô đã nhận hơn 6.000 lượt thích, gây tổn hại nghiêm trọng đến cô. Hà My đề nghị phía này đăng bài đính chính thông tin về mình đồng thời gửi lời xin lỗi rõ ràng.