Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thực phẩm bẩn 'giết người gián tiếp', đề nghị tăng phạt tù để răn đe cực mạnh

Tuyến Phan
Tuyến Phan
17/05/2026 12:02 GMT+7

Góp ý về sửa đổi bộ luật Hình sự, nhiều ý kiến đề nghị tăng mức phạt tù với các hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, nhằm ngăn chặn hậu quả cho giống nòi.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự án bộ luật Hình sự sửa đổi. Góp ý về chính sách, nhiều ý kiến đề nghị mạnh tay xử lý với nhóm hành vi liên quan đến thực phẩm bẩn.

Thực phẩm bẩn 'giết người gián tiếp', đề nghị tăng phạt tù để răn đe cực mạnh- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn giá đỗ ngâm hóa chất

ẢNH: CACC

Thực phẩm bẩn trục lợi giống nòi, "giết người gián tiếp"

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, tội phạm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sức khỏe của nhiều người, tiềm ẩn các nguồn bệnh nguy hiểm tính mạng mà không thể phát hiện ngay. Trong khi đó, hình phạt với tội danh này cao nhất chỉ đến 5 năm tù (khoản 1 điều 317 bộ luật Hình sự), là chưa phù hợp. Cơ quan này đề nghị nâng mức phạt tù để đảm bảo tính răn đe.

Một số ý kiến khác cũng đề nghị bổ sung các quy định hình sự hóa mang tính đột phá và răn đe cực mạnh đối với nhóm tội phạm về thực phẩm bẩn. Việc xử lý bằng phạt tiền như hiện nay hoàn toàn không đủ sức ngăn chặn các đối tượng trục lợi trên sức khỏe giống nòi.

Do đó, cần mở rộng phạm vi xử lý hình sự, đặc biệt nghiêm khắc với hành vi sử dụng hóa chất độc hại, chất cấm để ngâm, tẩm, bảo quản thực phẩm. "Đây là những hành vi có tính chất "giết người gián tiếp", gây ra những hệ lụy tàn khốc và kéo dài như ung thư, vô sinh hay ngộ độc cấp tính…", một công dân gửi kiến nghị.

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất mở rộng áp dụng phạt tiền thay cho phạt tù với một số tội danh. Nêu quan điểm về nội dung này, Bộ Y tế đề nghị rà soát, bảo đảm không áp dụng đối với các tội liên quan đến sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và dược. Bởi lẽ, các hành vi đều có mức độ nguy hiểm cao, cần ưu tiên áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn.

Tiếp thu các ý kiến trên, Bộ Công an cho hay sẽ nghiên cứu để đề xuất nâng mức hình phạt tù ở một số tội danh về thực phẩm. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối thời gian qua, song mức hình phạt chưa bảo tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi.

Riêng về việc mở rộng áp dụng phạt tiền, cơ quan soạn thảo khẳng định chỉ áp dụng với nhóm tội phạm về chức vụ.

Tăng phạt tù, tăng cả phạt tiền

Theo luật sư Nguyễn Thị Thúy, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, sự nguy hiểm của thực phẩm bẩn rất khó để nhìn thấy ngay, mà sẽ âm ỉ, dần dần "bào mòn" sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng nguy cơ ung thư, ngộ độc, tạo gánh nặng lâu dài cho hệ thống y tế.

Để đảm bảo tính răn đe, nên sửa đổi theo hướng tăng chế tài hình sự với các hành vi cố ý sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm độc hại; sử dụng hóa chất cấm, chất tăng trưởng, phụ gia ngoài danh mục; tái chế thực phẩm thối hỏng; tổ chức tiêu thụ thực phẩm nguy hiểm trên quy mô lớn hoặc có tính hệ thống… Đặc biệt là nhóm vi phạm xảy ra liên quan đến trẻ em, bệnh viện hoặc trường học.

Đồng thời áp dụng các chế tài bổ sung như tịch thu toàn bộ tài sản do phạm tội mà có, cấm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, công khai danh tính doanh nghiệp và cá nhân vi phạm…

Thực tế cũng cho thấy, thực phẩm bẩn hiện nay chủ yếu len lỏi vào phân khúc bình dân - chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường, vì đây là phân khúc chịu áp lực chi phí lớn nhất, khó kiểm soát nhất.

Thạc sĩ Đặng Hoàng Dự, chuyên gia công nghệ thực phẩm, kiến nghị xây dựng bộ tiêu chí an toàn thực phẩm riêng cho hộ kinh doanh và quán ăn nhỏ lẻ, tập trung vào các yêu cầu như nguồn gốc nguyên liệu, phân tách thực phẩm sống chín, điều kiện bảo quản, vệ sinh dụng cụ, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nhiễm chéo.

Song song với chế tài hình sự, tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm công bố mới đây, Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt tiền từ 1,5 - 2 lần đối với nhiều vi phạm trong lĩnh vực này.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa về an toàn thực phẩm sẽ là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tin liên quan

Nhân dân còn lo lắng về lừa đảo online, thực phẩm bẩn

Nhân dân còn lo lắng về lừa đảo online, thực phẩm bẩn

Bên cạnh những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, cử tri và nhân dân còn lo lắng về tình trạng lừa đảo online, thực phẩm bẩn, ô nhiễm không khí…

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm bẩn tăng phạt tù thực phẩm bẩn Bộ Công an sửa bộ luật hình sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận