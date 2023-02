Thực phẩm nào tốt cho người cai rượu?

Chất gây ra là rượu, chính xác hơn là etanol hình thành khi lên men rượu. Nghiện rượu, bia sẽ gây ra những tác hại khó lường đến toàn bộ các hệ cơ quan trong cơ thể như gan, dạ dày, thần kinh trung ương, não, tim mạch, huyết áp…



Hậu quả của nghiện rượu

Phí tổn cho các hậu quả của chứng nghiện rượu là rất lớn, và bên cạnh gánh nặng của hệ thống y tế là các phí tổn gián tiếp như mất năng suất kinh tế quốc dân vì mất khả năng lao động và hưu non, các phí tổn do tai nạn giao thông có nguyên nhân là rượu, tội phạm và tỷ lệ ly dị cao của những người nghiện rượu.

Các bệnh hậu quả của chứng nghiện rượu là xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản, chảy máu dạ dày, viêm tuyến tụy, động kinh... Shutterstock

Các bệnh hậu quả của chứng nghiện rượu là xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản, chảy máu dạ dày, viêm tuyến tụy, động kinh, ung thư thực quản, viêm cơ tim, viêm cơ, giảm đề kháng, cộng với nhiều khả năng nhiễm bệnh viêm phổi và lao, các bệnh thần kinh và rối loạn chức năng não như hội chứng Korsakoff.

Dấu hiệu thường gặp ở người nghiện rượu là gì?

Không thể giới hạn lượng rượu uống

Muốn cắt giảm số lượng rượu uống hoặc thực hiện việc cắt giảm không thành công

Dành nhiều thời gian để uống rượu

Cảm thấy thèm uống rượu mạnh

Không thể hoàn thành công việc do uống rượu

Từ bỏ, giảm bớt hoặc không còn hứng thú với các hoạt động xã hội, công việc cũng như sở thích

Tiếp tục uống rượu mặc dù biết rằng nó gây ra hậu quả xấu

Sử dụng rượu trong các tình huống không an toàn như đang lái xe hoặc đang bơi…

Các loại thực phẩm tốt cho người cai nghiện rượu

Trái cây và rau củ. Để bắt đầu, điều quan trọng là bạn phải bổ sung đầy đủ các loại trái cây và rau quả bổ dưỡng. Hàm lượng chất xơ cao trong trái cây và rau quả sẽ giúp bạn tiêu hóa những thực phẩm này nhanh hơn. Những thực phẩm này là nguồn giàu vitamin, protein, khoáng chất và chất béo lành mạnh. Khi một người trải qua quá trình cai nghiện rượu, họ sẽ thèm đồ ăn ngọt. Sự thèm muốn này có thể được đáp ứng với sự trợ giúp của trái cây do đường tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, quá nhiều trong số này có thể không có lợi cho người đang cai nghiện rượu. Nên ăn trái cây có múi như quả mâm xôi và dâu tây. Vitamin C trong những loại trái cây này sẽ giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch ở một mức độ nào đó và giúp bạn phục hồi dễ dàng hơn.

Hàm lượng chất xơ cao trong trái cây và rau quả sẽ giúp bạn tiêu hóa những thực phẩm này nhanh hơn Shutterstock

Thực phẩm ít chất béo. Chế độ ăn ít chất béo và giàu protein sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi cho những người đang cai nghiện rượu. Trong vài ngày đầu, những người này có thể chán ăn. Nhưng cuối cùng, sự thèm ăn của họ trở lại bình thường và giai đoạn này là lúc ăn quá nhiều là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực phẩm ít chất béo nên được cung cấp trong trường hợp này; họ có thể giúp người nghiện ru hồi phục nhanh hơn. Những thực phẩm như vậy làm giảm nguy cơ tái phát.

Chế độ ăn giàu đạm. Protein như cá, thịt bò nạc và thịt gia cầm bỏ da có thể khá có lợi cho những người đang cai nghiện rượu. Khi giai đoạn thèm ăn kết thúc, chế độ ăn giàu protein nên được áp dụng cho người nghiện rượu. Nó kiểm soát cơn đói và tăng tốc quá trình phục hồi. Những sản phẩm từ sữa ít béo như sữa tăng cơ và sữa đôi nên được cung cấp cho những người đang trong quá trình cai nghiện. Tuy nhiên, hãy theo dõi lượng protein được cung cấp, quá nhiều protein có thể gây áp lực lên thận.

Ngũ cốc nguyên hạt. Các loại ngũ cốc như đậu, mì ống, bánh mì, bột yến mạch, gạo lứt và lúa mạch nên được đưa vào chế độ ăn uống của những người đang cai nghiện rượu. Là một nguồn chất xơ tốt, những thực phẩm này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi nhanh chóng của những người nghiện rượu. Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế vì hàm lượng chất béo thấp. Chất xơ trong những thực phẩm này thúc đẩy cảm giác no và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa.

Chất lỏng. Ăn thực phẩm lành mạnh đóng một vai trò quan trọng trong việc giải độc rượu, nhưng hơn thế nữa, điều quan trọng là một người phải luôn giữ cho mình đủ nước. Nên uống nước ép trái cây tươi, sữa tách kem và nhiều nước. Bạn có thể phải đi tiểu quá thường xuyên nhưng đó là cách cơ thể bạn đào thải độc tố ra ngoài.

Y học cổ truyền hỗ trợ được gì cho người đang cai nghiện rượu?

Khi uống rượu sẽ tác động vào các tạng phủ đặc biệt là các tạng tâm, can, tỳ và các phủ là đởm, vị. Rượu ảnh hưởng lên tâm và can gây rối loạn thần minh (tâm tàng thần, can tàng ý) xuất hiện các chứng như không tự chủ được, cười nói nhiều hoặc trầm cảm, cáu gắt, kích thích. Rượu ảnh hưởng đến tạng tỳ gây cho người bệnh buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi.

Phương pháp điện châm, thủy châm, kết hợp thuốc y học cổ truyền cho kết quả điều trị đạt hiệu quả cao và an toàn, giảm thiểu tối đa các triệu chứng của hội chứng cai rượu.

Dùng thuốc y học cổ truyền giúp: bồi bổ nguyên khí, điều hòa ngũ tạng, thông khí huyết giúp người bệnh phục hồi sức khỏe.

Điện châm: Có tác dụng làm tăng hàm lượng β- endorphin, nếu điện châm đúng phương pháp (đúng thời điểm, đúng phác đồ, kích thích huyệt hợp lý) thì sau khi điện châm hàm lượng β- endorphin trong máu bệnh nhân sẽ tăng cao hơn so với giai đoạn tiền cơn, làm tăng hàm lượng morphin nội sinh trong cơ thể người nghiện. Từ đó hỗ trợ cắt cơn nghiện.

Thủy châm: Các nhóm vitamin B1, B6, B12 giúp nâng cao sức đề kháng cho người bệnh.