Thực tập sinh Việt Nam được khen ngợi trong show âm nhạc Hàn Quốc

Thực tập sinh Việt Nam - Công được ban cố vấn show Boys Planet đánh giá cao CẮT TỪ CLIP

Tối 16.2, tập 3 show âm nhạc Boys Planet phát sóng với phần thi đầu tiên là cover các hit đình đám Kpop. Trước khi bước vào nhiệm vụ này, chương trình công bố top thí sinh có lượt xem, tương tác fancam bài hát chủ đề Here I Am cao nhất. Theo đó, thực tập sinh Việt Nam Đặng Hồng Hải được đứng nhất G-Group (nhóm thực tập sinh quốc tế) với 299.599 lượt xem cùng 32.029 lượt thích, quy đổi thành 3.502.499 điểm.

Khi được xướng tên cho vị trí đầu tiên, Đặng Hồng Hải không giấu được sự bất ngờ. Song, phần phát biểu của anh được cho là bị chương trình cắt ngắn. Nam thực tập sinh Việt Nam chỉ kịp cho biết cảm thấy thành tích này giống như một giấc mơ và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nguyễn Thành Công (nghệ danh Công) cũng xếp thứ 5 trong top thí sinh có lượt xem, tương tác fancam bài hát chủ đề Here I Am. Đây là lần đầu tiên hai thực tập sinh Việt Nam cho thấy ưu thế tại chương trình Boys Planet, khiến nhiều đối thủ khác phải dè chừng.

Tiết mục Very Nice của Công (giữa) và các đồng đội CẮT TỪ CLIP

Nhờ có thứ hạng cao, Hải và Công được quyền tự chọn ca khúc và đồng đội cùng tham gia nhiệm vụ cover, đối đầu với các thực tập sinh K-Group (nhóm thực tập sinh Hàn Quốc). Công biểu diễn Very Nice của đàn anh Seventeen và Hải thuộc team Love Me Right của EXO.

Màn trình diễn của Hải và Công đều nhận về phản hồi tích cực. Đặc biệt, Công được ban cố vấn dành nhiều lời khen, một mentor còn muốn trở thành fan của Công. Các thực tập sinh khác cũng ngưỡng mộ giọng hát của anh. Đáng tiếc, đội của Công vẫn chịu thua, riêng chàng trai đến từ Việt Nam chỉ được 30 điểm bình chọn từ khán giả trường quay.

Người hâm mộ bức xúc khẳng định Công xứng đáng được điểm cao hơn với chất giọng cao ấn tượng. Một bộ phận dân mạng Việt Nam cũng cho rằng cách tính điểm phần thi phụ thuộc vào người xem tại chỗ này gián tiếp đẩy những thực tập sinh nước ngoài như Công vào tình thế bất lợi.

Đặng Hồng Hải biểu diễn Love Me Right CẮT TỪ CLIP

Cũng trong tập 3 Boys Planet, Hải tỏa sáng với tiết mục cover Love Me Right dù lên hình khá ít. Kết quả phần thi sẽ được công bố ở tập sau. Nhiều khán giả dự đoán Hải cũng khó đạt điểm cao. Vì thế, fan Công và Hải tích cực bình chọn online để giúp hai thực tập sinh Việt Nam có thể tiến sâu vào các vòng trong chương trình.

Nguyễn Thành Công sinh năm 2000 tại Việt Nam, đang là thực tập sinh tự do (chưa có công ty quản lý) và cao 1,74m. Công từng trong một nhóm nhảy đình đám. Sinh năm 2003 và cao 1,8m, Đặng Hồng Hải hiện trực thuộc Fantagio, công ty giải trí nổi tiếng, là "nhà chung" của loạt sao Hàn: Cha Eun Woo, Ong Seong Woo… Thực tập sinh Việt Nam này từng thi Giọng hát Việt nhí khi còn nhỏ và gây ấn tượng với giọng hát đầy cảm xúc.