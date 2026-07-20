Thức trắng cùng trận chung kết World Cup năm 2026

Khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn càng về khuya càng trở nên sôi động. Dòng người liên tục đổ về nơi này, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp trước giờ trái bóng lăn. Có bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo đội bóng Argentina, cũng có bạn trẻ mang chiếc áo đội bóng Tây Ban Nha đến để cổ vũ cho các đội bóng mình yêu thích.

ẢNH: TUẤN QUANG

Rất đông người thưởng thức concert, vừa chờ xem trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha với Argentina ẢNH: TUẤN QUANG

Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, các bạn trẻ bàn luận sôi nổi dự đoán về tỷ số của trận chung kết và nhắc tên những cầu thủ mình yêu thích. Xen giữa những cuộc trò chuyện là tiếng reo hò, những tràng vỗ tay và màn đồng thanh hát theo ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu, khiến không gian bên bờ sông càng thêm náo nhiệt.

Có mặt từ khoảng sau 20 giờ để xem trận chung kết, Đỗ Quang Hưng, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết bản thân đến sớm để chọn chỗ đẹp vì lượng người theo dõi trận chung kết sẽ rất đông.

Khoác trên mình chiếc áo đội tuyển Argentina, Hưng cho biết đã theo dõi cầu thủ Lionel Messi hơn 5 năm và luôn xem anh là thần tượng.

Trong khi đó, Huỳnh Trọng Kỳ, học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố, chia sẻ đến từ sớm để chờ theo dõi trận chung kết World Cup cùng đông đảo người hâm mộ.

"Mình đã mang chiếc áo của đội tuyển Argentina vì mình yêu thích đội bóng này từ lâu. Niềm đam mê bóng đá đã theo mình từ nhỏ, không chỉ thường xuyên theo dõi các trận đấu mà còn dành nhiều thời gian chơi bóng cùng bạn bè. Mình hy vọng đội mình yêu thích sẽ giành chiến thắng", Kỳ nói.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các bạn trẻ khoác lên chiếc áo của đội bóng mình yêu thích ẢNH: TUẤN QUANG

Đang ngồi cùng nhóm bạn, Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: "Mình vừa hòa mình vào không khí concert xem các ca sĩ biểu diễn, vừa chờ theo dõi trận chung kết World Cup hấp dẫn. Hôm nay mình mang chiếc áo của đội bóng Argentina vì yêu mến Lionel Messi và đội bóng này từ những năm học THCS".

Theo Hoàng, không khí tại sự kiện rất náo nhiệt, càng gần giờ bóng lăn càng sôi động. Hoàng quyết định ở lại theo dõi trọn vẹn trận đấu. "Hy vọng Messi và đồng đội sẽ có một trận đấu thật hay", Hoàng chia sẻ.

Trương Quang Long, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bản thân yêu thích Lamine Yamal là cầu thủ nằm trong đội bóng Tây Ban Nha, cầu thủ này luôn để lại dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết và những màn trình diễn ấn tượng. "Mình rất thích Lamine Yamal nên cũng mong anh ấy sẽ có một trận đấu hay", Long nói.