Thức uống tồi tệ nhất đối với ung thư đại trực tràng

Chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn, chúng có thể làm mòn răng của bạn và thậm chí có thể có tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản, trong số các vấn đề khác.

Giờ đây, một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng đồ uống có đường có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì ung thư đại trực tràng.

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, cùng các tổ chức khác, đã xem xét một nhóm hơn 120.000 người tham gia qua hai nghiên cứu đoàn hệ tiềm năng ở Mỹ.

Họ so sánh dữ liệu về tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng và tử vong do căn bệnh này với thông tin về lượng người tham gia tiêu thụ đồ uống có đường (SSB) và lượng đường fructose trong chế độ ăn uống của họ.

Các tác giả nghiên cứu viết: “SSB và tổng lượng tiêu thụ fructose có liên quan đến việc tăng tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của ung thư đại tràng gần, đặc biệt là trong các giai đoạn sau của quá trình hình thành khối u.

Mặc dù yêu cầu xác nhận trong các nhóm thuần tập lớn khác, những dữ liệu quan sát này hỗ trợ các phát hiện từ một nghiên cứu trên động vật gần đây cho thấy vai trò trực tiếp tăng cường khối u của đường trong chế độ ăn uống trong việc hình thành khối u đại trực tràng", theo Eat This, Not That!

Nói cách khác, uống những đồ uống này có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh ung thư đại tràng gần (tức là ung thư ở phần đầu và phần giữa của đại tràng) và tử vong vì những bệnh ung thư đó, đặc biệt là khi sự hình thành của các khối u đã được tiến hành.





Trong khi các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cần phải có các nghiên cứu sâu hơn trong thời gian dài, nhưng nước ngọt có đường chắc chắn làm trầm trọng thêm các khối u ung thư đại trực tràng.

Bạn không cần phải lo lắng nhiều nếu bạn đã từng uống nhiều nước ngọt khi còn nhỏ, nhưng bạn đã uống nó ít thường xuyên hơn khi trưởng thành.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ SSB gần đây (trong 10 năm qua) có liên quan đến việc gia tăng rủi ro theo cách mà mức tiêu thụ trước đây thì không. Tuy nhiên, nếu bạn đang uống nước ngọt mỗi ngày, bạn có thể muốn cắt giảm, theo Eat This, Not That!

"Kết quả của chúng tôi cung cấp hỗ trợ thêm cho các hướng dẫn và chính sách về chế độ ăn uống hiện tại nhằm hạn chế tiêu thụ SSB để cải thiện sức khỏe của dân số nói chung", các tác giả nghiên cứu lưu ý.

Thêm vào đó, ung thư đại trực tràng không phải là loại ung thư duy nhất có liên quan đến đồ uống có đường.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng chúng cũng có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn.

Ngoài ra, chúng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn và chúng có thể làm tăng tỷ lệ bạn bị ung thư nội mạc tử cung, trong số các loại ung thư khác, theo Eat This, Not That!