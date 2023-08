Thuduc House lần thứ 3 thay chủ tịch kể từ đầu năm

HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa ban hành nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Nghĩa giữ chức danh chủ tịch HĐQT. Ông Nghĩa mới trở thành cổ đông lớn của Thuduc House từ giữa tháng 6 đến nay sau khi mua vào gần 21,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,75% vốn điều lệ.

Theo giới thiệu của Thuduc House, trong hơn 20 năm qua, ông Nghĩa đầu tư kinh doanh các lĩnh vực tài chính, bất động sản và dịch vụ. Đây cũng là chủ tịch HĐQT thứ 3 của Thuduc House kể từ đầu năm đến nay.

Lần thứ 3 Thuduc House thay chủ tịch HĐQT TDH

Sau vụ án chiếm đoạt thuế rúng động thị trường chứng khoán khiến một loạt lãnh đạo bị bắt, nhân sự cấp cao của Thuduc House liên tục có sự biến động từ vị trí chủ tịch đến ban giám đốc.

Trước đó, vào giữa tháng 3.2023, Thuduc House công bố thông tin ông Lữ Minh Sơn đã có đơn xin thôi chức chủ tịch HĐQT và xin rút khỏi HĐQT vì lý do cá nhân. Ông Sơn xin từ nhiệm vị trí chủ tịch chỉ sau hơn một tháng nhậm chức. Kế tiếp, người thay thế giữ vị trí chủ tịch công ty từ tháng 4.2023 là ông Nguyễn Huy Hoàng. Nhưng sau gần 2 tháng, đến đầu tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Huy Hoàng đã có đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch và thành viên Ủy ban Kiểm toán của Thuduc House với lý do có kế hoạch kinh doanh riêng nên không thể tiếp tục đảm nhiệm các chức danh trên.

Từ đầu tháng 2, ông Lê Chí Hiếu - nguyên lãnh đạo HĐQT của Công ty Thuduc House gần 20 năm qua đã có đơn từ nhiệm khỏi các chức danh ở công ty.

Thuduc House đặt mục tiêu kinh doanh cả năm 2023 đạt doanh thu thuần 440 tỉ đồng, cao gấp 3 lần so với năm trước và lợi nhuận 88 tỉ đồng, gấp gần 18 lần năm trước. Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, doanh thu năm nay dự kiến tăng mạnh nhờ việc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện do việc chuyển nhượng dự án Phú Mỹ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Dù vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần 69 tỉ đồng và lỗ gần 20 tỉ đồng, giảm mạnh so với số lãi hơn 42,5 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Tổng số lỗ lũy kế tại ngày 30.6 của công ty là 708 tỉ đồng.