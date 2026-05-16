Thuế đề nghị doanh nghiệp vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp mọi số tài khoản của nhân viên, người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp ẢNH: ĐAN THANH

Căn cứ Quyết định số 536 ngày 6.5 của Thuế tỉnh An Giang về ban hành chuyên đề "Chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh An Giang", đồng thời nhằm tăng cường công tác quản lý theo dòng tiền đối với tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình quản lý thuế, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đề nghị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý các loại trên địa bàn quản lý cung cấp các thông tin như sau:

Thông tin lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm: tên, căn cước công dân, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin người thân trong gia đình, bao gồm: tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin cung cấp, doanh nghiệp phải gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang) trước ngày 22.5.

Không chỉ riêng với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, Cục Thuế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền, giảm sử dụng tiền mặt; tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng; kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự: xác định dấu hiệu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận về thuế, trốn thuế để củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm...