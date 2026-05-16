Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thuế đề nghị doanh nghiệp vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân

Đan Thanh
Đan Thanh
16/05/2026 14:45 GMT+7

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp tất cả số tài khoản của nhân viên cũng như người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Thuế đề nghị doanh nghiệp vàng cung cấp toàn bộ tài khoản của nhân viên, người thân - Ảnh 1.

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp mọi số tài khoản của nhân viên, người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp

ẢNH: ĐAN THANH

Căn cứ Quyết định số 536 ngày 6.5 của Thuế tỉnh An Giang về ban hành chuyên đề "Chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh An Giang", đồng thời nhằm tăng cường công tác quản lý theo dòng tiền đối với tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình quản lý thuế, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đề nghị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý các loại trên địa bàn quản lý cung cấp các thông tin như sau:

Thông tin lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm: tên, căn cước công dân, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin người thân trong gia đình, bao gồm: tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin cung cấp, doanh nghiệp phải gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang) trước ngày 22.5.

Không chỉ riêng với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, Cục Thuế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền, giảm sử dụng tiền mặt; tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng; kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự: xác định dấu hiệu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận về thuế, trốn thuế để củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm... 

Tin liên quan

Sau vụ Bảo Tín Minh Châu trốn thuế 'khủng', ngành thuế tăng kiểm soát dòng tiền

Sau vụ Bảo Tín Minh Châu trốn thuế 'khủng', ngành thuế tăng kiểm soát dòng tiền

Gần đây, một số vụ án lớn doanh nghiệp gian lận thuế thông qua việc duy trì 2 sổ sách kế toán bị phát hiện, điển hình như Bảo Tín Minh Châu, Hoàng Long, báo động về quy mô, tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội này.

Khám phá thêm chủ đề

kinh doanh vàng bạc cung cấp số tài khoản doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc kiểm soát dòng tiền chống thất thu thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận