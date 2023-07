Thuế thu nhập cá nhân giảm do giao dịch bất động sản, chứng khoản đi xuống

Trong 6 tháng đầu năm, số thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP.HCM là 30.818 tỉ đồng, đạt 54,1% dự toán, nhưng số thu chỉ bằng 96,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan thuế, số thu giảm do chuyển nhượng từ bất động sản, chứng khoán giảm sâu, trong khi tăng trưởng thuế từ tiền lương tiền công tăng chưa đủ bù đắp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thuế từ chuyển nhượng bất động sản giảm 3.213 tỉ đồng (tương ứng mức giảm 62,6% so với cùng kỳ), chứng khoán giảm 756 tỉ đồng (tương ứng giảm 50,3% so với cùng kỳ). Trong khi đó, thuế từ tiền lương tiền công tăng 2.124 tỉ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 205 tỉ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) và thu từ hoạt động cho thuê tài sản tăng 227 tỉ đồng (tăng 53,3% so với cùng kỳ).

Cục Thuế TP.HCM thu thuế hơn 164.290 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 T.XUÂN

Ngoài ra, số thu lệ phí trước bạ 6 tháng đầu năm tăng trưởng không như kỳ vọng, được 2.870 tỉ đồng, đạt 42,8% dự toán, bằng 69,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân khiến tăng trưởng lệ phí trước bạ chậm lại do không còn hưởng kích cầu từ chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với phương tiện ô tô. Đồng thời với những khó khăn của thị trường bất động sản dẫn đến số lượng hồ sơ giảm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, số lượng hồ sơ nộp lệ phí trước bạ nhà đất là 68.007 hồ sơ, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2022 khiến số thu lệ phí trước bạ nhà đất chỉ đạt 645,8 tỉ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với số thu 30.818 tỉ đồng, số thu thuế thu nhập cá nhân chiếm khoảng 18% số thu trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế TP.HCM đã thu 164.290 tỉ đồng, đạt 50,8% dự toán năm, bằng 94,7% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu loại trừ các khoản thu đột biến và tác động của chính sách thì tổng thu bằng 97% so với cùng kỳ.