Thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM tăng, đạt trên 43.100 tỉ đồng

Số thu thuế TNCN chiếm gần 18% thu thuế nội địa trừ dầu thô. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng số thu thuế nội địa TP.HCM vẫn tăng 2,7% so với dự toán, đạt 268.824 tỉ đồng. Thu nội địa trừ dầu thô ước 248.594 tỉ đồng, trong đó thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 73.382 tỉ đồng, tăng 8,4% so với dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 63.591 tỉ đồng… Một số khoản thu không đạt trong năm như doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền sử dụng đất; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ…

Đối với hộ kinh doanh, thuế TNCN đạt 2.118 tỉ đồng, đạt 72,69% dự toán, bằng 86,5% so với năm 2020. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.388,3 tỉ đồng, bằng 84,46% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ cho thuê tài sản là 2.729,9 tỉ đồng, bằng 90,73%. Số thu thuế 11 tháng giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ tháng 7 đến tháng 9, hầu hết các hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch.

Cục Thuế tiếp tục quản lý và khai thác thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn. Tính đến tháng 6, Cục Thuế đã thu thập dữ liệu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT thuê giao hàng có thu hộ tiền hàng trong năm 2017 và 2018 là 14.686 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền thu hộ là 15.090 tỉ đồng. Cục Thuế đang triển khai xác định tình trạng nộp thuế và sẽ có yêu cầu giải trình, xử lý theo quy định đối với trường hợp chưa kê khai nộp thuế.





Trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, 4 ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan thuế 4.784 tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google, Facebook, YouTube, Netflix, Apple với tổng số tiền từ nước ngoài là 48 triệu USD và 20 tỉ đồng. Cục Thuế đã làm việc với các công ty đối tác tại Việt Nam (thường gọi là MCN - Multi Channel Network, hệ thống mạng lưới đa kênh) làm nhiệm vụ quản lý các kênh YouTube tự sản xuất nội dung số và có chi hộ tiền của Google cho các cá nhân là các YouTuber tại Việt Nam. Kết quả số lượng cá nhân MCN đã khấu trừ 3.101 người với tổng doanh thu 379 tỉ đồng, số tiền thuế đã khấu trừ là 20 tỉ đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế TMĐT trên địa bàn thời gian qua, Chi cục Thuế quận 1 cho biết cơ quan thuế xác định 2/7 công ty vận hành các ứng dụng giao đồ ăn lớn và 1/5 công ty điều hành các sàn TMĐT trên địa bàn quận, đồng thời xác định 1.600 đơn vị có website kinh doanh TMĐT có đăng ký với Bộ Công thương. Chi cục Thuế đưa 470 công ty vào kế hoạch chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT và yêu cầu 3 đơn vị vận hành các ứng dụng cung cấp dữ liệu liên quan cá nhân, tổ chức phát sinh doanh thu bán hàng. Kết quả triển khai, 2 đơn vị ứng dụng đặt món ăn ghi nhận 5.247 cá nhân, tổ chức trong năm 2020 có phát sinh doanh thu 663 tỉ đồng, trong năm 2021 có 4.635 cá nhân, tổ chức phát sinh doanh thu 515 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, Chi cục Thuế ghi nhận việc phát sinh doanh thu từ các ứng dụng vượt quá 50% so với doanh thu mà hộ kinh doanh đã kê khai các niên độ trước. Chi cục Thuế quận 1 vừa có công văn đề nghị Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn việc kê khai bổ sung với các hộ kinh doanh. Đồng thời kiến nghị việc triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố nhằm tránh chuyển địa bàn khi bị cơ quan thuế kiểm tra.