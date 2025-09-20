Thuế thu nhập cá nhân với người làm việc tại hộ kinh doanh áp dụng thế nào?

Gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, một hộ kinh doanh tại Hà Nội cho biết, hiện nay chỉ có hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh theo tỷ lệ trên doanh thu của hộ, chưa có hướng dẫn cụ thể nào về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động trong hộ kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh hiện chưa nắm rõ quy định liên quan thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động ẢNH: ĐAN THANH

Trong khi đó, theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, nếu trong tháng hoặc quý có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động thì người trả thu nhập phải kê khai mẫu 05/KK-TNCN đến cơ quan thuế.

Cuối năm không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không, nếu có trả thu nhập trong năm là người trả thu nhập phải kê khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho người lao động có ủy quyền theo mẫu 05/QTT-TNCN.

Nếu người lao động yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì người trả thu nhập phải cấp chứng từ khấu trừ.

Để chủ động triển khai, hộ kinh doanh này đề nghị cơ quan quản lý làm rõ các quy định nêu trên có áp dụng cho hộ kinh doanh hay không.

Trả lời vấn đề này, Thuế TP.Hà Nội cho biết, nếu trong tháng hoặc quý hộ kinh doanh có phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và thực hiện khấu trừ thuế (ví dụ, khấu trừ 10% với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc khấu trừ theo biểu lũy tiến với người lao động có ký hợp đồng lao động), thì hộ kinh doanh phải kê khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN.

Thời hạn nộp tờ khai là tháng hoặc quý, tùy theo hình thức kê khai mà hộ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế.

Nếu trong năm hộ kinh doanh có chi trả thu nhập và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì cuối năm hộ kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN với cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 31.3 năm sau.

Hộ kinh doanh tiến hành khấu trừ thuế ra sao?

Dẫn khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thuế TP.Hà Nội nêu rõ, việc khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau: tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi trả thu nhập cho cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Nếu trong tháng hoặc quý hộ kinh doanh có phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì phải kê khai theo mẫu 05/KK-TNCN ẢNH: ĐAN THANH

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương, ước tính tổng mức thu nhập không vượt quá mức giảm trừ gia cảnh (tức là không đến ngưỡng phải nộp thuế), có mã số thuế, thì làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm Thông tư 111/2013/TT-BTC gửi tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không khấu trừ thuế trong trường hợp này và phải lưu giữ cam kết của cá nhân cùng với hồ sơ trả thu nhập để xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

Nếu người lao động yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì hộ kinh doanh phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu của người lao động.

Theo khoản 2 điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ, trừ trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không phải cấp chứng từ khấu trừ.

Việc cấp chứng từ khấu trừ được thực hiện cụ thể như sau:

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng: theo yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ cho từng lần khấu trừ thuế hoặc gộp nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế để cấp một chứng từ.

Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ cấp một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.