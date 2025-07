Thuế TP.HCM kiến nghị loạt giải pháp chuyển hộ khoán thuế sang kê khai

Theo Cục Thuế, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1,18 triệu tỉ đồng, bằng 68,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá kết quả thu 6 tháng đầu năm theo 34 tỉnh, thành phố mới (đi vào vận hành từ ngày 1.7), có 31/34 tỉnh, thành phố có tiến độ thực hiện thu đạt khá (trên 55% dự toán) như: Hưng Yên, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Nghệ An, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Ninh Bình, Điện Biên, Đồng Nai…; có 33/34 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả thu thuế từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác là 98.000 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2024.

Việc siết chặt khâu kê khai, tăng cường quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử, trên nền tảng số, cải tiến quy trình hoàn thuế và triển khai các chuyên đề chống thất thu góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thất thoát ngân sách nhà nước.