Thuê xe Limousine ghế Boeing mát-xa trọn gói nâng tầm du lịch hiện đại

Dịch vụ xe limousine không còn quá mới mẻ đối với bất kỳ tín đồ mê xê dịch nào. Sở hữu điểm mạnh về tiện ích nội thất hiện đại, xe limousine dần chiếm sóng trên các hành trình du lịch xa gần. Với dịch vụ xe limousine trọn gói tại Vie Limo, bạn và những người thân yêu sẽ được trải nghiệm một chuyến đi thư thái với hệ thống ghế boeing mát-xa độc đáo và hiện đại.

Điểm cộng lớn khi lựa chọn thuê xe limousine của Vie Limo

Điểm đặc biệt Vie Limo đầu tư các phiên bản xe Hyundai Solati limousine 9 chỗ chuẩn xuất khẩu cùng hệ thống ghế boeing mát-xa và điều chỉnh tự động với nút chỉnh điện - tiện ích.

Hiện nay đơn vị đang cung cấp đa dạng các phiên bản xe limousine 9 chỗ, 11 chỗ 18 chỗ,... dù bạn đi gia đình hay đoàn lớn dễ dàng lựa chọn phù hợp:

Skybus Solati bản limited VVIP, 9 chỗ

Skybus Solati bản limited VVIP, 11 chỗ

Skybus limousine limites VVIP, 18 chỗ

Không chỉ vậy, Vie Limo còn bắt kịp xu hướng trải nghiệm cao cấp với hệ thống nội thất 'tuyệt đối điện ảnh' khi vừa đáp ứng về mặt thẩm mỹ lẫn chức năng phục vụ khách hàng xuyên suốt chuyến đi.

Thiết kế ghế Boeing nguyên khối, tạo cảm giác riêng tư và vững chắc cả khi ngồi hay nằm

Chức năng mát-xa 9 chế độ thư giãn - điểm chạm của sự thư thái và tận hưởng xuyên suốt chuyến đi

Chế độ ngả lưng ghế và bệ nâng đỡ chỉnh điện tự động cho bạn dễ dàng điều chỉnh dáng ghế mong muốn.

4 ghế giữa được trang bị màn hình tablet, giúp bạn giải trí trên chính chuyến xe của mình từ nghe nhạc, xem phim đến chơi game.

Mỗi vị trí ghế đều được trang bị cổng sạc nhanh USB/Type-C - Bạn không phải lo điện thoại hết pin.

Thiết kế thế hệ mới chuẩn an toàn quốc tế với seat-belt 3 điểm

Trang bị dàn karaoke giải trí nếu gia đình bạn

Đó chưa phải là tất cả khi đặt chân vào không gian xe bên trong, bạn sẽ cảm thấy thoáng đãng hơn bởi trần xe cao đến 2m1, sẽ không làm bạn bị ngợp như các dòng xe truyền thống khác. Bên trong mỗi chiếc xe đều chỉ có 9 ghế, chính vì thế, bạn không phải lo chật chội để đảm bảo sự riêng tư và phục vụ chu đáo từ đội ngũ Vie.

Tiện ích giải trí là một phần không thể bỏ qua khi lựa chọn sử dụng dịch vụ xe limousine của Vie. Xe sẽ thêm TV 24 inch, đặc biệt, có những dòng xe còn được Vie ưu ái tích hợp thêm tính năng karaoke phù hợp khi đi đoàn lớn hoặc đại gia đình. Bạn có thể xem bất kỳ chương trình giải trí yêu thích nào hoặc thậm chí tổ chức ngay một chiếc minishow.

Các dịch vụ du lịch trọn gói tại Vie Limo

Dưới đây là các dịch vụ xe limousine trọn gói cùng du lịch lưu trú tiện lợi tại Vie mà bạn và người thân có thể tham khảo. Mỗi dịch vụ đều được Vie chỉn chu từ khâu vận hành đến chăm sóc khách hàng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ bạn kịp thời.

Vé xe du lịch TP.HCM ⇔ Vũng Tàu

Vie Limo được biết đến như một trong những đơn vị tiên phong bắt nhịp xu hướng du lịch mới toanh với dòng xe limousine - một trong những mẫu xe được đầu tư về trang thiết bị nội thất hiện đại, phục vụ các nhu cầu cá nhân trong quá trình di chuyển.

Nếu bạn đang sinh sống hoặc du lịch tại TP.HCM, bạn sẽ không thể bỏ qua địa điểm du lịch Vũng Tàu. Trong đó, Vie là một trong những thương hiệu vận tải du lịch được đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế yêu thích lựa chọn.

Vie chuyên phục vụ vé xe đi Vũng Tàu, khởi hành tại TP.HCM. Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, khoảng 1-2 tiếng sẽ có một chuyến, cho bạn thoải mái lựa chọn giờ đi theo nhu cầu cá nhân. Xuyên suốt hành trình, trải nghiệm vi vu của bạn sẽ được chăm sóc chỉn chu với các tiện ích chỉ có tại Vie - cho bạn một thế nằm trọn vẹn và êm ái với phần đệm bông tự nhiên cùng các tiện ích khác.

Đi Vũng Tàu tiện lợi hơn với combo du lịch trọn gói tiện lợi

Ngoài dịch vụ thuê xe limousine và vé xe đi Vũng Tàu, Vie còn có combo du lịch trọn gói bao gồm lưu trú khách sạn và vé khứ hồi đưa đón tận nơi. Combo từ A đến Z, chỉ từ 1.250K/người, bao gồm: 2N1Đ lưu trú, khứ hồi xe limousine sang trọng, buffet sáng và miễn phí các tiện ích khác.

Dưới đây là một vài combo giá tốt nhất hiện nay mà bạn và gia đình có thể tham khảo:

Combo khách sạn ibis Vũng Tàu & khứ hồi xe limousine: 1.250k/người

Combo khách sạn Pullman 5 sao Vũng Tàu & khứ hồi xe limousine: 1.350k/người

Combo resort Lan Rừng Phước Hải & khứ hồi xe limousine: 1.350k/người

Combo khách sạn Dhawa 5 sao Hồ Tràm & khứ hồi xe limousine: 1.750k/người

Combo resort Asteria Mũi Né & khứ hồi xe limousine: 1.750k/người

Combo suối khoáng nóng Minera Bình Châu & khứ hồi xe limousine: 1.850k/người

Combo resort Radisson Phan Thiết & khứ hồi xe limousine: 2.050k/người

Từ nay, bạn sẽ dễ dàng du lịch gần xa vô cùng tiện lợi và thoải mái với dịch vụ thuê xe limousine và vé xe đi Vũng Tàu tại Vie Limo. Mọi hành trình vi vu sẽ thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn nhất, đặc biệt khi mỗi khoảnh khắc sẽ là một ký ức tuyệt đẹp trên chiếc limousine ghế Boeing mát-xa này.

