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THUEVPSGIARE.COM - Địa chỉ thuê VPS tốc độ cao, uy tín cho cá nhân và doanh nghiệp

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Website, ứng dụng và các hệ thống trực tuyến ngày càng đòi hỏi hạ tầng ổn định để vận hành hiệu quả. Với nhiều lựa chọn VPS, Hosting và máy chủ vật lý, THUEVPSGIARE.COM đang trở thành giải pháp được nhiều cá nhân và doanh nghiệp quan tâm.

THUEVPSGIARE.COM là ai?

THUEVPSGIARE.COM là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm công nghệ IDATA, có trụ sở tại Đà Nẵng, chuyên cung cấp dịch vụ thuê VPS, hosting và máy chủ vật lý. Sau 5 năm hoạt động, đơn vị này đã phục vụ hơn 2.000 khách hàng với tỷ lệ hài lòng đạt 99%.

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Giải pháp dành cho nhiều nhu cầu

THUEVPSGIARE.COM hiện cung cấp nhiều dịch vụ như: VPS giá rẻ, VPS AMD, VPS đặt tại Singapore và Mỹ, Hosting giá rẻ cùng máy chủ vật lý, đáp ứng nhu cầu từ website cá nhân đến hệ thống doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của hạ tầng

Hạ tầng của THUEVPSGIARE.COM sử dụng ổ cứng NVMe, CPU Intel Xeon và AMD EPYC thế hệ mới, kết nối mạng 10Gbps. Hệ thống đặt tại các trung tâm dữ liệu ở Hà Nội và TP.HCM, cam kết uptime 99,99%, backup hằng ngày, hỗ trợ nâng cấp linh hoạt cùng đội ngũ kỹ thuật 24/7.

Định hướng phát triển và cam kết

Đại diện THUEVPSGIARE.COM cho biết doanh nghiệp tập trung đầu tư vào chất lượng hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp khách hàng tối ưu chi phí vận hành, đồng thời dễ dàng mở rộng khi nhu cầu tăng lên. 

Thông tin doanh nghiệp

Website: https://thuevpsgiare.com/

Hotline: 0935 931 738

Địa chỉ: K457/61 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng.


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