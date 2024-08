Thung lũng Chết trải qua tháng nóng nhất lịch sử

Bảng cảnh báo nhiệt độ ở mức nguy hiểm ở Thung lũng Chết REUTERS

NPS cho biết nhiệt độ trung bình trong vòng 24 giờ ở Thung lũng Chết có lúc tăng lên 42,5 độ C trong tháng 7, phá kỷ lục trước đó là 42,2 độ C vào năm 2018.



Trong tháng 7, nhiệt độ cao trung bình ở Thung lũng Chết là 49,9 độ C. Theo NPS, công viên quốc gia này của Mỹ trải qua 9 ngày nhiệt độ 51,7 độ C hoặc cao hơn, và chỉ có 7 ngày nhiệt độ không tăng lên ít nhất 48,8 độ C.

Ngày 7.7 chứng kiến nhiệt độ cao nhất trong tháng, khi trạm đo đạc thời tiết ở Furnace Creek ghi nhận nhiệt độ 54 độ C ở đây.

"Chúng tôi vừa trải qua tháng nóng nhất lịch sử tại nơi nóng nhất hành tinh. Trong 1 thập niên qua, nơi này ghi nhận 6 trong 10 mùa hè nóng nhất lịch sử, và đây là dấu hiệu báo động", người quản lý công viên Mike Reynolds cho biết.

"Những tháng nóng kỷ lục như tháng 7 có thể trở thành bình thường mới trong bối cảnh nhân loại tiếp tục chứng kiến nhiệt độ tăng trên toàn cầu. Các du khách muốn đến công viên nên lên kế hoạch trước và tới tham quan trong tư thế chuẩn bị đối mặt nhiệt độ cực đoan trong những tháng mùa hè", ông Reynolds bổ sung.

Cái nóng quá sức chịu đựng đã dẫn đến nhiều sự cố chết chóc. Ngày 7.7, một người lái mô tô thăm công viên đã tử vong vì thời tiết cực đoan, trong khi một người khác nhập viện sau khi nhiệt độ lên đến 53,3 độ C.

Vài tuần sau, một du khách Bỉ bị bỏng chân cấp độ 3 và phải điều trị ở Las Vegas (bang Nevada) sau khi mất dép trong lúc tham quan công viên. Lúc đó, nhiệt độ trong không khí là 50,5 độ C, và nhiệt độ mặt đất phải cao hơn nhiều.

Ban quản lý công viên thúc giục du khách tham quan Thung lũng Chết hãy tránh nóng trong xe có điều hòa sau mỗi 10 phút đi bộ ngoài trời, uống nhiều nước, ăn đồ vặt có muối, đội nón và đeo kính mát.