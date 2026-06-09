Thung lũng tri thức nâng tầm bất động sản khu đông

Khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM - tâm điểm cực phát triển mới của TP.HCM

Với chủ trương di dời các trường đại học, cơ sở đào tạo ra khỏi vùng lõi trung tâm của Thành phố, vai trò của khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM càng được nâng tầm và mở ra cơ hội phát triển đô thị trong khu vực. Thực hiện theo lộ trình di dời trong thời gian tới, nhu cầu nhà ở tại nơi đây sẽ tăng cao đột biến.

Mỗi năm, hệ thống các trường trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM đang đào tạo khoảng hơn 115.000 sinh viên, và quy tụ đội ngũ giảng viên đến 4.400 người. Bên cạnh hệ thống ký túc xá nội khu, lượng lớn sinh viên, giảng viên đang thuê ở và an cư trong các khu căn hộ phát triển xung quanh làng đại học.

Bcons Center City nằm cạnh khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Tỷ lệ vào ở trong 6 dự án của Tập đoàn Bcons đầu tư tại khu vực này với gần chục ngàn căn hộ gần như đạt 100%, từ đó cho thấy nhu cầu an cư tại khu vực rất lớn. Tới đây, khi các trường đại học di dời về thì có vẻ nguồn cung căn hộ hiện tại càng trở nên hấp dẫn. Năm 2025, tại TP.HCM có 650.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện. Nhẩm tính chỉ 50% số lượng sinh viên này chuyển dời ra khu vực đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM học tập trong thời gian tới, tức là đã đem đến nguồn khách hàng mua và thuê ở tại khu vực khổng lồ.

Thêm vào đó, theo lộ trình phát triển giao thông, bên cạnh Vành đai 3 sắp hoàn thành, tuyến metro số 1 sẽ được kéo dài từ nhà ga Suối Tiên đến trung tâm hành chính Thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ khởi công cuối năm 2026 này. Như vậy, khu vực làng đại học còn đóng vai trò là điểm kết nối trung chuyển, điểm giao giữa các tuyến giao thông trọng yếu, từ đó sẽ được nhiều người chọn để an cư bởi tính thuận lợi đi lại.

Bcons Center City đón đầu dư địa tăng trưởng đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Bcons Center City đón cơ hội như thế nào với đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM? Trước tiên, điểm cộng của dự án này là vị trí. Dự án tọa lạc trên trục đường D11 (sẽ khởi công mở rộng lên 17 m trong tháng 7.2026) kết nối vào đường Thống Nhất, tuyến giao thông nối trực tiếp Quốc lộ 1K với Xa lộ Hà Nội, metro số 1, Bến xe Miền Đông, cùng cụm đại học - công nghệ lớn bậc nhất khu đông là đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bcons Center City tọa lạc ngay tâm điểm kết nối hàng loạt tuyến đường trọng điểm

Theo lộ trình di chuyển bằng trục đường Thống Nhất, từ Bcons Center City đến khu Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ 5 phút. Cự li này là lợi thế để các sinh viên, giảng viên chọn dự án an cư.

Bên cạnh nhu cầu nhà ở đến từ sinh viên, giảng viên học tập và làm việc trong đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, căn hộ Bcons Center City còn là điểm chọn của người làm việc tại Khu Công nghệ cao, Khu chế xuất như Linh Trung và các Khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, 3... bởi cự li gần và nơi này đáp ứng đủ sự tiện nghi, điều kiện cuộc sống chất lượng.

Giao thông thuận tiện được xem là lợi thế quan trọng trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển liên vùng và nhu cầu sống gần nơi học tập, làm việc ngày càng gia tăng là những tiêu chí hỗ trợ cho ưu điểm của Bcons Center City.

Nội khu cung cấp chuỗi tiện ích đáp ứng cư dân nâng tầm chất lượng sống

Tiện ích của dự án chính là "điểm cộng" thứ 2. Bcons Center City phát triển theo mô hình đa tiện ích và đa công năng sử dụng All in one, thích hợp với xu hướng chọn nơi an cư cùng làm việc và thư giãn tại chỗ. Cụ thể, công viên nội khu rộng đến 8.000 m2 tích hợp 74 tiện ích; có hẳn trung tâm thương mại 7 tầng đặt ngay khối đế của tòa tháp đôi văn phòng 36 tầng, trong đó là không gian để vui chơi, ẩm thực, mua sắm và giải trí với rạp chiếu phim hiện đại Beta; trường học cho trẻ nhỏ từ mẫu giáo tới bậc Đại học tiếp cận nhanh chóng ngay sân nội khu đến cách nhà chỉ ít phút di chuyển. Tiện ích xung quanh dự án trong bán kính 2 km đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và chăm sóc sức khỏe của cư dân.

Bất động sản có vị trí an cư thuận tiện như Bcons Center City được đánh giá là tài sản luôn được người mua ở và khách thuê tìm kiếm. Trong bối cảnh giá nhà ở chịu nhiều tác động từ mặt bằng giá vật tư, chi phí xây dựng tăng cao như hiện tại thì những căn hộ Bcons Center City từ 2,8 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ là nguồn cung không còn nhiều trên thị trường hiện tại.

Có thể thấy rằng, từ hàng loạt các yếu tố gồm vị trí sáng giá, nắm giữ triển vọng gia tăng giá trị nhanh, nằm ngay trong khu vực đón đầu làn sóng xu hướng dịch chuyển an cư, cùng với pháp lí chuẩn và tiến độ bảo đảm như cam kết... Bcons Center City đang là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong năm 2026 tại vùng lõi của cực tăng trưởng mới ở khu đông TP.HCM.