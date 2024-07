Thuốc bôi vết thương trầy xước nào mau lành, an toàn mà hạn chế sẹo xấu?

Cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về tác dụng của thuốc bôi vết thương trầy xước và sản phẩm phù hợp giúp chăm sóc vết thương mau lành.

Vết thương mới bị trầy xước cần làm gì?

Làn da bị trầy xước là chỉ chấn thương do va chạm gây cảm giác đau và chảy máu. Tùy theo mức độ mà hình thành những vết trầy xước khác nhau. Vậy ngay tại thời điểm vết trầy xước mới xảy ra cần phải làm gì để ngăn ngừa nhiễm trùng và phục hồi nhanh hơn? Lúc này, các bạn không nên sử dụng ô xy già hay cồn vì có thể làm tổn thương tế bào dưới da làm chậm quá trình lành thương.

Cách xử lý vết thương trầy xước đúng chuẩn y khoa cũng rất đơn giản, không quá khó khăn như các bạn nghĩ đâu. Đầu tiên, các bạn cần rửa vết thương nhẹ nhàng dưới nước mát để giảm bớt đau và làm trôi hết bụi bẩn hay mảnh vỡ vụn. Chú ý, không được chà xát vì có thể làm tăng mức độ tổn thương trên vết trầy xước.

Các bạn cũng có thể dùng nước muối sinh lý thay cho nước sạch. Nên chọn nước muối sinh lý với dung dịch nước muối NaCl 0.9% có nghĩa là 1 lít nước có chứa 9g muối ăn. Đây là nồng độ tương ứng dịch trong cơ thể con người. Nước muối sinh lý giúp làm sạch vết thương bên ngoài mà không tiêu diệt các vi khuẩn có lợi xung quanh.

Sau khi vết thương trầy xước đã rửa sạch và lau khô nên dùng thuốc sát trùng hay khử trùng phù hợp. Điều này, giúp làm sạch triệt để vết thương, ngăn ngừa tình trạng nhiễm khuẩn có thể dẫn tới các biến chứng xấu. Tiếp theo đó, các bạn cần dùng các loại thuốc vết thương trầy xước giúp giảm viêm sưng, giảm đau và hỗ trợ mau lành, ngừa sẹo xấu tối đa.

Tìm hiểu tác dụng của thuốc bôi vết thương trầy xước ai cũng cần biết

Thuốc bôi vết thương trầy xước ngày càng được mọi người tin tưởng sử dụng khi xảy ra va chạm. Bởi thuốc bôi vết thương hở không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Vậy cùng tìm hiểu xem tác dụng của thuốc bôi vết thương trầy xước là gì nào?

Bảo vệ vết thương: Thuốc bôi vết thương trầy xước giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn hay các yếu tố môi trường bên ngoài. Từ đó, quá trình lành thương được thúc đẩy nhanh hơn.

Ngăn ngừa nhiễm trùng: Tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng từ vi khuẩn xâm nhập vào vết thương trầy xước.

Giảm viêm và sưng: Một số loại thuốc bôi cho vết thương trầy xước cũng có tác dụng làm giảm viêm sưng, đau rát. Theo đó, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn.

Tăng tốc quá trình lành vết thương: Có những loại thuốc bôi chứa thành phần tái tạo da giúp vết thương mau lành.

Giảm ngứa và khó chịu: Một số trường hợp vết thương trầy xước có thể gây ngứa và khó chịu. Trong khi đó, thuốc bôi vết thương trầy xước thường chứa thành phần có tác dụng làm giảm ngứa, làm dịu vết thương và giảm cảm giác khó chịu.

Hạn chế để lại sẹo: Thông thường, khi làn da bị trầy xước cơ thể sẽ sản sinh ra tế bào mới thay thế tế bào da bị tổn thương. Và nếu không được chăm sóc đúng cách vết trầy xước để lại sẹo phức tạp. Vậy nên, sử dụng thuốc bôi vết thương trầy xước cũng hỗ trợ ngăn ngừa sẹo hiệu quả sau lành thương.

Thuốc bôi vết thương trầy xước nào mau lành, an toàn mà hạn chế sẹo xấu?

Thuốc bôi vết thương trầy xước đang được sử dụng hàng đầu hiện nay tại Việt Nam là HemaCut Spray. Nổi bật nhờ ứng dụng công nghệ Tris Polymer x Hexamethyldisiloxanethành với phần silicone y tế hóa lỏng được xem là hoạt chất vàng trong việc bảo vệ và làm lành vết thương; xịt lành thương Hemacut Spray tạo ra một lớp màng bảo vệ mạnh mẽ trên bề mặt vết thương, thúc đẩy quá trình tái tạo da và giảm nguy cơ sẹo xấu.

Sử dụng HemaCut Spray rất đơn giản và hiệu quả với các bước vệ sinh vết thương, lau khô và xịt một lớp mỏng HemaCut Spray lên vết thương trầy xước. Ngay lập tức, Hemacut Spray sẽ tạo một lớp màng bảo vệ trên bề mặt vết thương trầy xước suốt 24 giờ ngăn ngừa nhiễm khuẩn, bụi bẩn và ô nhiễm từ môi trường. Sản phẩm cũng giúp chống lại sự mất hơi nước ở vết thương, tạo điều kiện lý tưởng cho quá trình lành thương hạn chế hình thành sẹo với diễn biến phức tạp. Đồng thời, hạn chế sưng đỏ, giảm cảm giác đau rát mang lại sự dễ chịu ngay sau khi sử dụng.

Kiểm nghiệm lâm sàng cho biết có hơn 95% người dùng đạt hiệu quả lành thương nhanh chóng mà hoàn toàn không biến chứng. Xịt lành thương Hemacut Spray phù hợp cho các vết thương phẫu thuật, bỏng cấp I&II, loét, trầy xước… Đặc biệt, sản phẩm phù hợp dùng cho cả trẻ em. Vậy nên, việc đầu tư bình xịt Hemacut Spray và để trong tủ thuốc của gia đình là điều vô cùng cần thiết. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng bảo vệ và chăm sóc vết thương hở trầy xước nhanh chóng phục hồi mà không còn lo ngại về nhiễm trùng hay biến chứng khác.

Vết thương bị trầy xước nên làm gì để không bị sẹo xấu?

Tùy theo mức độ vết thương trầy xước sâu hay nông, nặng hay nhẹ mà các bạn sử dụng các sản phẩm ngừa sẹo sao cho phù hợp. Nhớ là sử dụng ngay sau khi vết thương lành, đã khô và đóng mài để đảm bảo đạt hiệu quả tối đa.

Trong đó, với vết trầy xước sâu và mức độ tương đối nghiêm trọng thì nên dùng gel Rejuvasil đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Rejuvasil với 97% Silicone y tế tạo lớp màng bảo vệ khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và ngừa tình trạng mất nước, dẫn đến quá trình lão hóa sớm ở vùng sẹo.

Rejuvasil còn giúp kiểm soát quá trình phục hồi bên trong da một cách ổn định, không tăng sinh collagen quá mức ngăn hình thành sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại. Bảng thành phần có trong gel Rejuvasil cũng có chứa Squalane, dầu Emu giảm đỏ và Vitamin C giúp kháng viêm, làm sáng da và ngừa thâm hiệu quả.

Còn với vết trầy xước nhẹ trên bề mặt có nguy cơ tăng sinh sắc tố melanin tại vùng da bị thương và viêm. Lúc này, kem Scar Esthetique cũng là sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt giúp xóa mờ vết thâm, làm đầy sẹo rỗ và sẹo lõm hiệu quả, an toàn mà không cần xâm lấn. Trong đó, kem trị sẹo Scar Esthetique với 23 dưỡng chất tự nhiên giúp kháng khuẩn, kháng viêm, làm dịu và cấp ẩm cho da. Còn 2 peptide cao cấp giúp tăng sinh collagen, làm đầy các thành sẹo rỗ, sẹo lõm.

Sản phẩm còn có tác dụng ức chế quá trình tổng hợp melanin gây thâm sạm da, làm sáng và đều màu da. Scar Esthetique phù hợp sử dụng điều trị sẹo thâm, sẹo rỗ sẹo lõm do nhiều nguyên nhân như sẹo thâm, rỗ, lõm do mụn, thủy đậu, tẩy nốt ruồi; vết thâm do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng do dụng cụ làm đẹp; vết thâm do gãi ngứa trầy xước da, muỗi, côn trùng đốt hay sẹo thâm, sẹo lõm sau té ngã, tai nạn.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã thấy sự cần thiết của việc cần mua thuốc bôi vết thương trầy xước rồi đúng không nào. Bên cạnh đó, cũng tìm được sản phẩm bôi vết thương trầy xước mau lành, ngăn ngừa nhiễm trùng và sẹo phức tạp. Và qua đó đã tìm được giải pháp quản lý sẹo hoàn hảo sau khi bị trầy xước. Nhớ là dù lựa chọn sản phẩm thuốc bôi vết thương trầy xước đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín trên thị trường.