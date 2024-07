Thưởng 500 triệu đồng cho người nào cung cấp tin về kẻ sát hại 2 mẹ con

Tối 4.7, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết, cơ quan này vừa phát đi thông báo treo thưởng số tiền 500 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về đối tượng Dương Đình Luyện (39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, P.Chí Minh, TP.Chí Linh).

Dương Đình Luyện được xác định là nghi phạm sát hại bà Lê Thị H. (60 tuổi, trú tại khu dân cư Tường, P.Văn An, TP.Chí Linh) và chị Trần Thị N.A (31 tuổi, vợ cũ của Luyện, con gái bà H).

Nghi phạm Dương Đình Luyện với các đặc điểm nhận dạng CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 13 giờ 49 ngày 23.6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh (chưa rõ biển số) đến nhà bà Lê Thị H. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà H. và chị Trần Thị N.A. Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Bà H. và chị N.A bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương quá nặng, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bà H. tử vong. Chị N.A cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày.

Về đặc điểm nhận dạng, Luyện có nốt ruồi cách 3 cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng biển số 34B2 - 706.86.

Nói về nguồn tiền thưởng 500 triệu đồng, lãnh đạo Công an TP.Chí Linh thông tin thêm, số tiền này do một số quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn đóng góp để hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng phá án, tìm ra được nơi Dương Đình Luyện đang lẩn trốn để đưa về quy án.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP.Chí Linh và công an các tỉnh, thành, khẩn trương tiến hành xác minh, truy tìm nghi phạm Dương Đình Luyện.