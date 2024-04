'Thưởng' cho nam sinh viên đăng ký ngành giáo dục mầm non, giảng viên nói gì?

Ngày 25.4.2024, ông Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), xác nhận nhà trường vừa có quyết định dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho nam sinh viên đăng ký học ngành giáo dục mầm non.

Chính sách này nhằm khuyến khích các thí sinh nam theo học ngành mầm non do rất nhiều năm qua không có sinh viên nam học ngành này, trong khi giáo dục mầm non lại rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ.

Nhà trường nhìn nhận số tiền 5 triệu đồng không phải lớn để ảnh hưởng tới thí sinh, nhưng trường muốn khích lệ các nam sinh mạnh dạn vượt qua "định kiến" nghề nghiệp để theo đuổi ngành học này.

Thông tin này khiến dư luận bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người đặt vấn đề ngành mầm non vốn dành cho nữ, giáo viên mầm non phải cho trẻ ăn, tắm, thay đồ... thì nam giới sao có thể làm được. Cũng có ý kiến cho rằng các trường mầm non thường chỉ tuyển nữ vậy cơ hội việc làm cho nam sinh ngành mầm non có cao.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên, Giảng viên khoa Giáo dục mầm non Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng cho rằng khó khăn duy nhất là nam sinh viên phải vượt qua định kiến ngành mầm non chỉ dành cho nữ. Trong khi nam sinh viên lại có nhiều lợi thế khi học ngành mầm non.