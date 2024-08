Thương hiệu Clean Day chăm sóc toàn diện từ thiên nhiên

Dầu gội thảo dược CleanDay

Dầu gội thảo dược CleanDay với thành phần gồm có Piroctone Olamine và Climbazole, kết hợp cùng với các thảo dược từ thiên nhiên như: Bạch chỉ, Trà Xanh, Đương Quy, Tràm Trà,... vừa có tác dụng làm sạch da đầu hạn chế tình trạng gàu ngứa vừa giúp kích thích nang tóc phát triển.

Bọt vệ sinh và Gel vệ sinh CleanDay

Sản phẩm với hệ hoạt động bề mặt Free Sulfate cùng với thành phần an toàn từ thiên nhiên như trầu không, trà xanh, lô hội, cúc la mã dịu nhẹ và không gây kích ứng, giúp cân bằng độ pH chuẩn cho cô bé, giúp kháng viêm, hạn chế vi khuẩn gây viêm nhiễm. Sản phẩm có 2 dạng đó là bọt và gel phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của chị em.

Kem đánh răng CleanDay

Kem đánh răng CleanDay được chiết xuất từ các thành phần thảo dược như keo ong, trà xanh, hoa cúc la mã và cao hạt cau giúp làm trắng răng, ngăn ngừa sâu răng, viêm nướu và mang hơi thở thơm mát suốt ngày dài

Xịt vệ sinh mũi CleanDay

Với môi trường khói bụi như hiện nay mọi người hay gặp phải các vấn đề về đường hô hấp. Xịt vệ sinh mũi CleanDay giúp phòng tránh các nguy cơ nhiễm trùng do bệnh khoang mũi gây ra. Thành phần an toàn từ tinh dầu bạc hà và khuynh diệp an toàn lành tính