Thương hiệu 'heo ăn chay' thí điểm mô hình nuôi nhóm

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa chính thức thí điểm mô hình nuôi heo nhóm (group housing), áp dụng đối với heo nái mang thai. Đây là mô hình được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia châu Âu và cũng đang trở thành một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng đối với các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

BAF thí điểm nuôi nhóm heo nái mang thai dưới sự tư vấn và đào tạo của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Mô hình chăn nuôi bắt nguồn từ phúc lợi động vật

Ngành chăn nuôi toàn cầu luôn xoay chuyển và phát triển theo hướng nhân đạo, bền vững, an toàn sinh học và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nuôi nhóm đối với heo nái mang thai là hình thức chăn nuôi heo tập trung trong một không gian mở thay thế cho hình thức nuôi riêng lẻ trong ô chuồng cá thể. Với mô hình nuôi nhóm, các cá thể heo được sống và sinh hoạt trong không gian rộng rãi hơn, được tự do thể hiện các hành vi tự nhiên như di chuyển, giao tiếp, nghỉ ngơi, chơi đùa… Tuy nhiên, khác với chăn thả tự nhiên theo phương pháp truyền thống, nuôi heo nhóm vẫn đảm bảo các yếu tố về quản lý dinh dưỡng, quản lý vận động cho vật nuôi theo khoa học nhằm đảm bảo an toàn sinh học và hiệu suất chăn nuôi.

Một số nghiên cứu khoa học từ các tổ chức phúc lợi động vật quốc tế cũng kết luận rằng khi được sống trong môi trường rộng thoáng hơn, đàn heo sẽ giảm căng thẳng tâm lý so với nuôi chuồng đơn lẻ và có mối quan hệ mật thiết giữa nâng cao phúc lợi động vật với tăng năng suất đầu ra của heo thương phẩm. Khi tinh thần thoải mái, đàn heo sẽ có hệ miễn dịch tốt, ít bệnh tật hơn, từ đó giảm nhu cầu thuốc, kháng sinh. Chính điều này sẽ cho kết quả đàn heo được sinh ra từ heo mẹ nuôi theo nhóm cũng khỏe mạnh, thịt sạch, trọng lượng và chất lượng đều tốt hơn.

Trên thế giới, nhiều tổ chức như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)… đã xem phúc lợi động vật, trong đó có hoạt động nuôi heo nhóm, là tiêu chí bắt buộc. Mô hình này đã được áp dụng thành công và trở thành yêu cầu bắt buộc ở một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Các quốc gia có nền chăn nuôi công nghệ phát triển và xuất khẩu thịt nhiều như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn cũng chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nuôi nhóm để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thịt theo tiêu chuẩn chung của quốc tế.

BAF cho biết đã có kế hoạch nhân rộng mô hình sang các trang trại khác trong hệ thống

Nuôi heo nhóm: Từ khái niệm đến thực tiễn tại BAF

Trong giai đoạn đầu thí điểm, BAF lựa chọn áp dụng mô hình nuôi nhóm đối với heo nái mang thai tại một số trại quy mô lớn, có hệ thống quản lý hiện đại và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh. Mỗi nhóm gồm 10 heo nái mang thai với không gian khoảng 24,5 m2/m2 (trong khi đó chuồng cá thể có diện tích khoảng 1,4 m2); đảm bảo mỗi vật nuôi trong nhóm đều có đủ không gian ăn uống, sinh hoạt, vận động và nghỉ ngơi thoải mái.

Công ty cũng chú trọng vào việc thiết lập các hệ thống để kiểm soát lượng thức ăn, theo dõi dinh dưỡng cho đàn heo, kịp thời can thiệp các biểu hiện bất thường của vật nuôi như sức khỏe, phát sinh mâu thuẫn giữa các cá thể hoặc chấn thương cho heo trong quá trình thử nghiệm nuôi nhóm. Cùng với đó là hệ thống thông gió, ánh sáng, nhiệt độ và điều kiện vệ sinh luôn được đảm bảo giúp đàn heo giảm căng thẳng và tự do thể hiện các hành vi bản năng tự nhiên của mình; hoàn thiện hệ thống giám sát, báo cáo phân tích dữ liệu giúp quản lý hiệu suất của mô hình.

Phúc lợi động vật là một trong ba trụ cột của chiến lược phát triển ESG bền vững (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Việc công ty chủ động thí điểm mô hình nuôi nhóm heo nái mang thai là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược dài hạn, chuẩn bị sẵn nền tảng để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Hiện nay, các nhân sự của BAF đang được đào tạo định kỳ kiến thức và kỹ năng nuôi heo nhóm bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đồng thời đã lên kế hoạch tiếp tục nhân rộng mô hình này trong hệ thống trang trại chăn nuôi công nghệ cao của BAF, từng bước chuyển đổi hệ sinh thái chăn nuôi theo hướng hiện đại, nhân văn và bền vững trong tương lai.