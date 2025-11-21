Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thương hiệu mì ‘quốc dân’ tổ chức ‘Hảo Hảo Concert-Hành trình 25’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/11/2025 16:24 GMT+7

Đêm đại nhạc hội sẽ được tổ chức vào ngày 22.11, tại đường Lê Lợi, TP.HCM, đánh dấu chặng đường 25 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam của mì Hảo Hảo. Sự kiện nhận được sự ủng hộ của UBND TP.HCM và Sở VHTT, khẳng định dấu ấn của một thương hiệu mì 'quốc dân' trong đời sống văn hóa của thành phố.

Thương hiệu mì ‘quốc dân’ tổ chức ‘Hảo Hảo Concert-Hành trình 25’- Ảnh 1.

Hảo Hảo Concert được xây dựng theo concept "Hành Trình 25 - The Journey of 25", mô phỏng một chuyến đi qua các "trạm cảm xúc" gắn bó với hàng triệu người Việt suốt 25 năm qua. Khán giả sẽ lần lượt trải nghiệm các không gian gồm: Trạm Hảo Khởi Hành, Trạm Hảo Ký Ức, Trạm Hảo Khoảnh Khắc, Trạm Hảo Hạnh Phúc và Trạm Hảo Cảm Xúc - nơi sân khấu âm nhạc bùng nổ được dàn dựng hoành tráng.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đại diện nhiều thế hệ âm nhạc như: Trúc Nhân, Soobin, Miu Lê, Buitruonglinh, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, mang đến một concert đa màu sắc và kết nối cảm xúc mạnh mẽ.

Việc tổ chức ngay tại trục đường Lê Lợi - trái tim của TP.HCM sẽ biến sự kiện thành một lễ hội cộng đồng mở dành cho người dân và du khách, tiếp tục khẳng định tinh thần "Hảo Mọi Lúc, Hảo Mọi Sự". Hảo Hảo Concert không chỉ là đêm nhạc tri ân, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình phát triển bền bỉ suốt 25 năm, mở ra một chặng đường mới đầy cảm hứng của thương hiệu.

