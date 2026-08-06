Thương hiệu sữa gần 7 thập kỷ gặp gỡ giới trẻ TP.HCM tại Pop-up ‘Thưởng vị hè’

Sự kiện mở ra một góc nhìn mới về những nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam khi được kết hợp cùng chất sữa đã gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Nối tiếp thành công tại Hà Nội, hành trình "Thưởng vị hè" tại TP.HCM được thiết kế như một không gian khám phá đa giác quan, đưa khách tham dự đi qua nhiều lát cắt của Mộc Châu Creamery, từ nguồn sữa, cảm hứng sáng tạo đến những giá trị được bền bỉ gìn giữ suốt gần 7 thập kỷ. Mỗi điểm chạm trong sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm thưởng thức mới lạ mà còn góp phần phác họa hình ảnh trẻ trung, gần gũi hơn của thương hiệu trong đời sống đương đại.

Khi chất sữa truyền đời gặp gỡ những hương vị bản địa

Điểm nhấn của sự kiện là Cẩm nang "Vị hè", tuyển tập 5 công thức sáng tạo từ dòng sữa Mộc Châu Creamery kết hợp cùng các nguyên liệu mang đậm dấu ấn bản địa như mắc khén Tây Bắc, thính gạo rang thơm bùi, nếp Tú Lệ dẻo thơm, kỷ tử táo đỏ đến chanh Huế. Mỗi nguyên liệu được khai thác theo một cách tiếp cận độc đáo, góp phần tạo nên những trải nghiệm thưởng thức vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Khách tham quan có cơ hội nhận cẩm nang Vị hè từ Mộc Châu Creamery ngay tại sự kiện tới đây

Không chỉ mang đến trải nghiệm vị giác khác biệt, mỗi công thức còn cho thấy khả năng kết hợp linh hoạt của sữa Mộc Châu Creamery với nhiều tầng hương vị. Chất sữa đóng vai trò như nền vị hài hòa, giúp tôn lên đặc trưng riêng của từng nguyên liệu, đồng thời tạo nên sự cân bằng trong tổng thể từng món tráng miệng và thức uống.

Sở dĩ những sự kết hợp ấy trở nên ăn ý là nhờ nguồn sữa tươi đơn nguồn từ Vành Đai Vàng thảo nguyên Mộc Châu ở độ cao hơn 1.000 m. Điều kiện khí hậu thuận lợi cùng nguồn cỏ tươi giàu dinh dưỡng mang đến chất sữa có kết cấu sánh mịn tự nhiên, giúp làm nổi bật đặc trưng của từng nguyên liệu mà vẫn giữ được sự hài hòa trong tổng thể hương vị.

Không chỉ xuất hiện trong trang cẩm nang, tại sự kiện, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp thưởng thức 3 công thức độc đáo gồm Panna Cotta kỷ tử táo đỏ, bộ đôi Cafe và Matcha kem thính gạo rang. Kết cấu sánh mịn cùng hậu vị ngọt thanh của sữa Mộc Châu Creamery giúp làm dịu vị đậm của cà phê, cân bằng nét chát nhẹ của matcha hay lưu lại hương thơm mộc mạc của thính gạo rang, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hài hòa nhưng vẫn đầy khác biệt trong từng ngụm thưởng thức.

Trải nghiệm hành trình "Thưởng vị hè" qua từng điểm chạm

Song hành cùng hành trình khám phá hương vị là chuỗi hoạt động tương tác được thiết kế xuyên suốt không gian Pop-up event. Mỗi khách tham quan sẽ nhận "Hộ chiếu vị hè", lần lượt hoàn thành các trạm trải nghiệm để thu thập dấu xác nhận và khám phá những câu chuyện đằng sau từng điểm chạm của thương hiệu.

Phối cảnh không gian pop-up event "Thưởng vị hè" tại TP.HCM

Bên cạnh đó, người tham dự còn có thể tham gia mini quiz nhận quà, check-in tại khu vực photobooth hay đổi vỏ hộp sữa đã qua sử dụng để nhận những phần quà sáng tạo từ Mộc Châu Creamery. Đặc biệt, trong hai khung giờ từ 10 giờ - 11 giờ và 14 giờ 30 - 15 giờ 30 mỗi ngày, 100 khách check-in đầu tiên sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí các công thức đặc biệt của chương trình, đồng thời nhận nhiều voucher ưu đãi và bé sữa bông phiên bản giới hạn.

Từ chất sữa gắn bó với nhiều thế hệ đến những sáng tạo lấy cảm hứng từ nguyên liệu bản địa, Pop-up event "Thưởng vị hè cùng sữa ngon truyền đời" là dịp để Mộc Châu Creamery mang những giá trị đã được vun đắp qua gần 7 thập kỷ đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại. Sự kiện hứa hẹn tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị và những khoảnh khắc đáng nhớ dành cho giới trẻ và các gia đình tại TP.HCM cuối tuần này.