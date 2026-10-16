Thương hiệu vật liệu 'made by Việt Nam' giải quyết bài toán của công trình Việt

Những thách thức đặc thù của công trình Việt

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt cao, độ ẩm lớn và mưa nhiều đặt ra những yêu cầu riêng cho công trình và không gian sống tại Việt Nam. Trong môi trường ẩm ướt, bề mặt tường có thể xuất hiện tình trạng ẩm mốc, biến dạng, gây mất thẩm mỹ.

Thời tiết nóng ẩm dễ gây nứt nẻ, biến dạng về mặt tường

Bên cạnh đó, nấm mốc còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, tình trạng ẩm và nấm mốc trong công trình có liên quan đến việc gia tăng các triệu chứng hô hấp, dị ứng và hen suyễn. Trong khi đó, tình trạng biến dạng như trương nở, cong vênh lại gây phát sinh thêm nhu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng.



Ngoài ra, ngành xây dựng Việt Nam cũng đang đối mặt với bài toán thiếu nhân lực và giá thi công tăng cao. Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC), trong quý II.2025, số tin tuyển dụng nhân lực ngành xây dựng tăng 171,96% so với cùng kỳ năm trước nhưng số hồ sơ ứng tuyển lại giảm 42,52%. Tình trạng mất cân đối cung - cầu khiến cạnh tranh nhân lực gia tăng và tạo thêm áp lực lên chi phí nhân công.

Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu mới đối với vật liệu hoàn thiện tại Việt Nam. Vật liệu không chỉ cần bền và đẹp, mà còn phải thích ứng với điều kiện sử dụng, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian và giảm áp lực nguồn lực trong thi công.

Thế hệ vật liệu được phát triển cho công trình Việt

Để giải quyết những bài toán đó, Saint-Gobain Việt Nam vừa ra mắt Takira, thương hiệu ốp trang trí cao cấp trên tấm nền AFC. Đây đồng thời là sản phẩm đầu tiên được Saint-Gobain Việt Nam phát triển, đưa hệ sinh thái giải pháp của tập đoàn tại Việt Nam lên 16 thành viên.

Takira là thương hiệu ốp trang trí cao cấp trên tấm nền AFC

Sản phẩm của Takira được phát triển từ những yêu cầu cụ thể của công trình xây dựng trong điều kiện nóng ẩm của Việt Nam, hướng đến đồng thời ba yêu cầu bền, đẹp và an toàn.



Về độ bền, Takira được định vị là sản phẩm không trương nở và không cong vênh. Đặc tính này giúp vật liệu duy trì độ ổn định khi sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao hoặc thường xuyên tiếp xúc với nước. Theo thông tin được Saint-Gobain công bố, độ trương nở của Takira sau khi ngâm nước ở mức 0,2%, thấp hơn khoảng 75 lần so với mức của một số vật liệu thông thường khác.

Độ trương nở của Takira sau khi ngâm nước ở mức 0,2 - 0.4%

Cấu trúc lõi của Takira được xử lý bằng công nghệ AFC Refine Core X5 nhằm tạo độ ổn định kích thước, bề mặt phẳng mịn và đồng nhất, tăng độ bền cơ học, khả năng chịu ẩm và chống mối mọt.



Đặc tính này cũng giúp sản phẩm của Takira có độ thẩm mỹ cao. Bộ sưu tập hiện có các lựa chọn lấy cảm hứng từ vân gỗ, đá và sợi vải, có thể kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Tấm trang trí Takira được thiết kế với nhiều mặt vân khác nhau, dễ dàng đáp ứng đa dạng phong cách

Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng được đội ngũ Takira ưu tiên trong quá trình phát triển sản phẩm. Vật liệu AFC không sử dụng loại keo có chứa formaldehyde để liên kết, nhờ đó, sản phẩm hạn chế nguồn phát thải formaldehyde từ hệ keo, gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.



Bên cạnh đó, AFC làm từ xi măng và các thành phần khoáng không cung cấp nhiên liệu cho quá trình cháy. Sản phẩm của Takira vì thế cũng có khả năng chống cháy cao, đạt chứng chỉ chống cháy A1. Đây là cấp độ cao nhất dành cho vật liệu xây dựng không cháy, (theo QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình) hoàn toàn không bén lửa và không tỏa ra nhiệt lượng đáng kể khi xảy ra hỏa hoạn.

Một ưu điểm khác của Takira là hướng đến thay đổi cả cách công trình được thi công. Thay vì phụ thuộc vào chuỗi công đoạn xây, tô vữa, chờ khô rồi mới sơn bả như phương pháp truyền thống, Takira sử dụng phương án thi công khô và lắp ghép mô-đun, qua đó giảm đáng kể thời gian chờ.

Takira sử dụng phương án thi công khô và lắp ghép mô-đun, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.

Theo thông tin từ Saint-Gobain Việt Nam, trên vách tường đã tô vữa, việc sử dụng Takira giúp hoàn thiện 100 m2 trong khoảng 4 giờ với 2 nhân công, thay vì khoảng 4 ngày theo phương pháp sơn bả truyền thống. Với vách tường chưa tô vữa, thời gian hoàn thiện có thể được rút 28-30 ngày xuống khoảng 1 ngày.



Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, chia sẻ: "Takira là sản phẩm được thiết kế đặc biệt giúp giải quyết vấn đề lắp đặt nhanh, sạch, giải quyết bài toán nhân công tại Việt Nam".

Takira được phát triển để đáp ứng đồng thời yêu cầu của công trình và thực tế thi công tại Việt Nam. Đây cũng là cách Saint-Gobain Việt Nam mở rộng năng lực phát triển sản phẩm tại chỗ, phát triển thêm giải pháp vật liệu phù hợp hơn với nhu cầu của công trình Việt.