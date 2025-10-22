Thương hiệu 'xanh' Sukin chính thức tái xuất tại Việt Nam

Ra đời năm 2007, Sukin nhanh chóng khẳng định vị thế với các công thức kết hợp giữa nguồn nguyên liệu thiên nhiên và tiến bộ khoa học, hiện có mặt tại hơn 15 quốc gia. Điểm khác biệt của Sukin nằm ở cam kết sử dụng thành phần nguồn gốc từ thiên nhiên và an toàn, đồng thời phát triển các công thức lành tính phù hợp với nhiều loại da - trong đó có làn da châu Á vốn có nhu cầu chăm sóc chuyên biệt. Một số sản phẩm nổi bật được người tiêu dùng yêu thích gồm: Sukin Micellar Cleansing Water, Sukin Facial Moisturiser, Sukin Hydrating Mist Toner, và Sukin Vitamin C Brightening Mist - đều mang công thức thiên nhiên lành tính và hương thơm dịu nhẹ.

Sự hợp tác với Greenoly nhằm đảm bảo chính hãng, minh bạch và trải nghiệm mua sắm an toàn cho người tiêu dùng Việt. Đại diện Greenoly - bà Thảo Trần, nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào đưa Sukin trở lại Việt Nam với cam kết 100% chính hãng".

Nhân dịp ra mắt, Greenoly triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua sản phẩm Sukin tại sukinvietnam.vn, Greenoly.vn và các gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Việc Sukin quay lại Việt Nam đã mở rộng lựa chọn chăm sóc da chuẩn quốc tế cho người tiêu dùng Việt, đặc biệt khách hàng ưu tiên sản phẩm an toàn, minh bạch và thân thiện môi trường.