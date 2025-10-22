Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Thương hiệu 'xanh' Sukin chính thức tái xuất tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/10/2025 13:00 GMT+7

Sukin - thương hiệu chăm sóc da thiên nhiên hàng đầu của Úc, cam kết không thử nghiệm trên động vật (cruelty-free) - chính thức trở lại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối Greenoly.

Ra đời năm 2007, Sukin nhanh chóng khẳng định vị thế với các công thức kết hợp giữa nguồn nguyên liệu thiên nhiên và tiến bộ khoa học, hiện có mặt tại hơn 15 quốc gia. Điểm khác biệt của Sukin nằm ở cam kết sử dụng thành phần nguồn gốc từ thiên nhiên và an toàn, đồng thời phát triển các công thức lành tính phù hợp với nhiều loại da - trong đó có làn da châu Á vốn có nhu cầu chăm sóc chuyên biệt. Một số sản phẩm nổi bật được người tiêu dùng yêu thích gồm: Sukin Micellar Cleansing Water, Sukin Facial Moisturiser, Sukin Hydrating Mist Toner, và Sukin Vitamin C Brightening Mist - đều mang công thức thiên nhiên lành tính và hương thơm dịu nhẹ.

Sự hợp tác với Greenoly nhằm đảm bảo chính hãng, minh bạch và trải nghiệm mua sắm an toàn cho người tiêu dùng Việt. Đại diện Greenoly - bà Thảo Trần, nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào đưa Sukin trở lại Việt Nam với cam kết 100% chính hãng".

Thương hiệu ‘xanh. Sukin chính thức tái xuất tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nhân dịp ra mắt, Greenoly triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua sản phẩm Sukin tại sukinvietnam.vn, Greenoly.vn và các gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Việc Sukin quay lại Việt Nam đã mở rộng lựa chọn chăm sóc da chuẩn quốc tế cho người tiêu dùng Việt, đặc biệt khách hàng ưu tiên sản phẩm an toàn, minh bạch và thân thiện môi trường.

Khám phá thêm chủ đề

SUKIN Greenoly Chăm sóc da ukin Micellar Cleansing Water Sukin Facial Moisturiser
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận