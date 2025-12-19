Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thượng Long Yến: Yến sào nguyên chất cho sức khỏe Việt

19/12/2025 18:00 GMT+7

Thượng Long Yến (tên đầy đủ Công ty TNHH Thượng Long Yến Toàn Cầu) - tự hào mang đến dòng sản phẩm yến sào nhiều dưỡng chất quan trọng có tác dụng nâng cao sức khỏe.

1. Thượng Long Yến muốn đem yến sào chất lượng đến gần khách hàng

Bắt nguồn từ niềm đam mê với sản phẩm yến sào quý giá của thủ phủ yến Khánh Hòa, Thượng Long Yến luôn lấy triết lý "Sức khỏe vàng, chất lượng vàng" làm kim chỉ nam để tồn tại.

Thượng Long Yến: Yến sào nguyên chất cho sức khỏe Việt- Ảnh 1.

Thượng Long Yến luôn muốn mang đến sản phẩm yến sào tốt nhất cho khách hàng

2. Sản phẩm yến sào ở Thượng Long Yến rất đa dạng

Thượng Long Yến hiện cung cấp:

  • Tổ yến: Sợi to, dai, giữ nước tốt, phù hợp chưng nấu.
  • Yến chưng hũ: Đa dạng hương vị (hạt sen, táo đỏ, kỷ tử, không đường), tiện dụng cho người bận rộn.
  • Set quà tặng yến: Thích hợp biếu tặng trong các dịp lễ, tết.

3. Tạo nên sự khác biệt trên thị trường

Uy tín của Thượng Long Yến được xây dựng từ chính sự hài lòng của khách hàng và chất lượng của sản phẩm. Tất cả sản phẩm đều có chứng nhận kiểm định, nguồn gốc rõ ràng, chú trọng bảo vệ quyền lợi người mua. Giá bán hợp lý, minh bạch cùng nhiều chính sách ưu đãi, dịch vụ hậu mãi tận tâm.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thượng Long Yến Toàn Cầu

Địa chỉ: 255A20 Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp, TP.HCM

Website: https://thuonglongyen.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/thuonglongyenvn.vn

Tiktok: https://www.tiktok.com/@thuonglongyen.com

Hotline: 0876.07.07.07

Thượng Long Yến Yến sào Thượng Long Yến Toàn Cầu yến Khánh Hòa
