Thương nhân viên đi làm giữa trời rét, bà chủ tặng xe sang BMW

Theo South China Morning Post ngày 8.10, bà Ma Yanli, chủ chuỗi nhà hàng lẩu bò tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã đưa một số nhân viên tới đại lý BMW hôm 24.9 để nhận xe mới.

Một nhân viên đang kiểm tra chiếc xe điện BMW i7 xDrive60 ẢNH: REUTERS

Hai chiếc xe, mỗi chiếc trị giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD), đã được bà Ma thanh toán toàn bộ từ đầu tháng 9. "Tôi vô cùng vui mừng. Trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện này", nhân viên Li Jie nói. Cô cho biết trên đường tới đại lý BMW, bà Ma chỉ nói sẽ tặng một "món quà lớn".

Sau đó, một chiếc BMW màu trắng được đăng ký trực tiếp dưới tên Li. Cô không phải trả bất kỳ khoản tiền nào và cũng không bị yêu cầu ký cam kết làm việc để đổi lấy món quà.

Bà Ma cho biết ý tưởng tặng xe BMW cho nhân viên của bà nảy ra lần đầu tiên vào mùa đông năm 2025. Khi đó, cô Li, giống nhiều đồng nghiệp khác, thường đi làm bằng xe máy điện.

Tình cờ, vào một buổi sáng, bà Ma nhìn thấy cô Li tới nhà hàng với gương mặt đỏ bừng vì lạnh, tai tím tái và hai bàn tay cứng đờ sau quãng đường đi làm giữa gió rét. "Tôi tự hỏi: Tôi có thể ngồi trong ô tô, tận hưởng sự ấm áp và thoải mái trên đường đi làm, tại sao cô ấy lại không thể?", bà Ma kể.

Cô Li đã làm việc tại nhà hàng suốt 8 năm. Bà Ma cho rằng thành công của doanh nghiệp là kết quả từ nỗ lực chung của nhân viên. "Tôi đã thành công trong sự nghiệp, nhưng sự phát triển của công ty không thể tách rời công sức của mọi người. Vì vậy, nhân viên cũng nên được hưởng thành quả đó", bà Ma nói.

Một nhân viên khác là cô Liu Yingying cũng được tặng một chiếc BMW màu xám. "Sếp nói tôi làm việc chăm chỉ, có thành tích tốt và xứng đáng với chiếc xe", cô Liu cho biết.

Đây không phải lần đầu bà Ma thưởng lớn cho nhân viên. Vào các dịp lễ truyền thống, bà thường tặng nhu yếu phẩm và tiền thưởng cho người lao động.

Những câu chuyện chủ doanh nghiệp hào phóng với nhân viên thường thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Trước đó, ông Cui Peijun, Chủ tịch Công ty cần cẩu Hà Nam Kuangshan, từng gây chú ý khi chi tổng cộng 180 triệu nhân dân tệ tiền thưởng cho nhân viên trước dịp Tết, tương đương khoảng 2/3 lợi nhuận của công ty trong năm trước đó.

Ông Cui cũng thường tặng 800 nhân dân tệ cho mỗi nhân viên nữ vào Ngày Quốc tế Phụ nữ và hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ cho những công nhân ở nông thôn vào mùa thu hoạch.