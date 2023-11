Thưởng nóng người bắt nghi phạm cắt trộm dây điện

Ngày 13.11, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), thưởng nóng ông M.V.T (60 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) về thành tích bắt nghi phạm trộm cắp tài sản. Ông M.V.T hiện là bí thư chi bộ một tổ dân phố ở P.Hòa Thọ Đông.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 2.11, Mai Hồ Trường (26 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) chạy xe máy mang theo kềm cộng lực và bao tải, từ phòng trọ tại xã Hòa Sơn đến P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ) để cắt trộm dây điện.

Khi đi ngang trụ điện trước ngôi nhà trên đường Nguyễn Đức Thiệu (P.Hòa Thọ Đông), phát hiện có nhiều dây điện tiếp đất, Trường dùng kềm cộng lực cắt đứt 7 sợi.

Mai Hồ Trường cùng phương tiện gây án NGUYỄN TÚ

Trong lúc Trường đang thu gom dây điện thì bị ông M.V.T đi ngang phát hiện. Ông T. tri hô, truy đuổi và bắt giữ được Trường, bàn giao cho Công an P.Hòa Thọ Đông tạm giữ.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận trước đó trộm cắp dây điện tại ngã ba Trần Đình Long - Cống Quỳnh, bán được 340.000 đồng.



Theo Công an Q.Cẩm Lệ, Trường là thợ điện, chuyên làm công trình điện dân dụng. Nghiện ma túy, thù lao làm công trình không đủ ăn chơi nên Trường tìm đến các khu dân cư vắng vẻ, các khu vực công trường đang thi công để cắt trộm dây điện.

Qua điều tra ban đầu, Công an Q.Cẩm Lệ xác định một số vụ cắt trộm dây điện do Trường gây ra là tài sản thuộc quản lý của Điện lực Cẩm Lệ. Hiện Công an Q.Cẩm Lệ tạm giữ Trường 2 tháng, đồng thời tiếp tục mở rộng đấu tranh để làm rõ các vụ cắt trộm dây điện và trộm cắp vật tư điện khác.