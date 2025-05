Thưởng 'nóng' vụ bắt giữ 14,3 kg ma túy vận chuyển từ Lào vào Việt Nam

Trưa 19.5, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A424.6p phòng chống tội phạm về ma túy.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh BĐBP, trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, trao thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thuộc BĐBP tỉnh) và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong chuyên án A424.6p ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho Ban chuyên án A424.6p; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 6 cá nhân thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Đây là các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia chuyên án A424.6p đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ nghi can cùng 38 bánh ma túy loại heroin, với tổng khối lượng 14,3 kg.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án A424.6p ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kết quả đấu tranh chuyên án A424p (gồm 6 chuyên án thành phần) do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu, BĐBP các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Nghệ An bắt 27 nghi can (gồm 26 nghi can người Lào, 1 nghi can người Việt Nam), thu giữ 506 kg ma túy các loại cùng 6 ô tô.

Trong đó, có 2 chuyên án thành phần do BĐBP tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh thành công, bao gồm chuyên án A424.4p bắt 8 nghi can người Lào, tang vật thu giữ 198 kg ma túy các loại, 1 ô tô; chuyên án A424.6p bắt 1 nghi can, thu 38 bánh heroin vào ngày 10.5 vừa qua.

Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, kết quả trên thể hiện sự lãnh đạo nhạy bén, kịp thời, quyết liệt của Bộ tư lệnh BĐBP; tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại lễ trao thưởng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 30 ngày 10.5, tại địa bàn xã La Dê (H.Nam Giang), lực lượng của BĐBP tỉnh Quảng Nam bắt giữ T.N.T. (ở Quảng Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Sê Kông (Lào) vào Việt Nam.

Việc triệt phá vụ án ma túy này do lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Nam) chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh BĐBP), Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Tang vật thu giữ gồm 38 bánh ma túy loại heroine (tổng khối lượng 14,3 kg) và 1 ô tô.

Sau đó, BĐBP tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với T.N.T. để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.