Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Tham dự tại buổi lễ có thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (X01 - Bộ Công an); đại diện một số ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an công bố quyết định số 4188 ngày 7.6 của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Thời gian bổ nhiệm chức vụ đối với thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm là 5 năm, kể từ ngày ban hành quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Bùi Văn Quyền chúc mừng thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an Bình Thuận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng và giao trọng trách mới.

Tân Phó giám đốc Công an Bình Thuận cũng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị, trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để mình được phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.





Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm hứa sẽ luôn trau dồi đạo đức cách mạng, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân; đoàn kết một lòng, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù ở hoàn cảnh nào.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm (46 tuổi, quê xã Hàm Liêm, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) có trình độ tiến sĩ ngành Khoa học An ninh (tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân và làm nghiên cứu sinh tại trường này); Cao cấp lý luận chính trị.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng Phòng An ninh tôn giáo, dân tộc; Trưởng Công an H.Bắc Bình, trước khi được điều động về làm Trưởng phòng Tham mưu (Chánh Văn phòng Công an tỉnh) từ tháng 1.2021.

Như vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận hiện nay gồm: đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; các Phó giám đốc Công an Bình Thuận gồm: đại tá Trần Văn Mười, đại tá Đinh Kim Lập, đại tá Lê Thanh Hùng và thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm.