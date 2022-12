Thượng tá Lê Phi Hùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Chiều 5.12, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định được đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an) ký, thượng tá Lê Phi Hùng (44 tuổi, quê quán H.Triệu Phong, Quảng Trị) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Thượng tá Lê Phi Hùng đã trải qua các chức vụ: Trưởng phòng An ninh nội địa, Trưởng công an TP.Đông Hà, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế... Thượng tá Lê Phi Hùng có nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.





Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Lê Phi Hùng gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã luôn tin tưởng. Đồng thời, cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ... góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.