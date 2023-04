Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn được điều động giữ chức Trưởng công an TP.Đồng Xoài

Ngày 10.4, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước (bìa trái) trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Trưởng công an TP.Đồng Xoài HG

Tại buổi lễ, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an H.Bù Đốp đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an TP.Đồng Xoài; trao quyết định điều động thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an TP.Đồng Xoài đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Phước.

Trao quyết định điều động thượng tá Ngô Thanh Hòa giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Phước HG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Bùi Xuân Thắng chúc mừng tân Trưởng công an TP.Đồng Xoài và tân Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu 2 cán bộ được điều động ở vị trí công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, đoàn kết cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.