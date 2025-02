Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 17.2, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Giang đã thông báo quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng ẢNH: CA TỈNH HÀ GIANG

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân phó giám đốc, đại tá Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, khẳng định đây là sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Công an đối với Công an tỉnh Hà Giang nói chung và quá trình phấn đấu, cống hiến, trưởng thành của thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng nói riêng.

Đại tá Thuận mong muốn tân phó giám đốc công an tỉnh sau khi nhận nhiệm vụ, trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Công an tỉnh Hà Giang tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an Hà Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo môi trường xã hội thuận lợi và ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.