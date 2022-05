Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 31.5, Bộ Công an cho biết đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh từ ngày 1.6.2022.

Tại lễ công bố quyết định, thiếu tướng Huỳnh Trung Hải, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh cách mạng, trí tuệ, năng lực để phục vụ công tác.





Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, gửi lời chúc mừng; đồng thời mong muốn tân Phó giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quốc Toàn tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.