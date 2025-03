Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre

Ngày 7.3, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh phát biểu nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre ẢNH: B.B

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh (46 tuổi, quê quán H.Giồng Trôm, Bến Tre), có trình độ tiến sĩ Cảnh sát nhân dân và cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng công an H.Mỏ Cày Bắc, Trưởng công an H.Giồng Trôm (Bến Tre), Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre.