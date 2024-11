Thượng tá Trần Văn Tròn giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang

Ngày 11.11, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Trần Văn Tròn (55 tuổi), Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trao quyết định bổ nhiệm cho thượng tá Nguyễn Văn Tròn giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang ẢNH: B.B.

Thượng tá Trần Văn Tròn công tác trong ngành công an từ tháng 5.1987, đã qua nhiều vị trí khác nhau. Tháng 8.2022, ông giữ chức vụ Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang cho đến nay.



Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Văn Tròn ẢNH: B.B.

Hiện, Công an tỉnh Tiền Giang có 5 Phó giám đốc, gồm: đại tá Nguyễn Hồng Khắc, đại tá Phan Văn Trảng, đại tá Nguyễn Văn Lộc, đại tá Nguyễn Minh Tân và thượng tá Nguyễn Văn Tròn.