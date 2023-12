Thưởng tết có tín hiệu lạc quan

Ngành dệt may, giày da tăng lao động trở lại

Mới đây, các cơ quan gồm Liên đoàn Lao động, Sở LĐ-TB-XH, Thành đoàn và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã phối hợp tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm lớn nhất năm với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp (DN) và 20.000 vị trí công việc cần tuyển dụng. Đáng lưu ý, nhiều công ty lĩnh vực xuất khẩu như dệt may, giày da cuối năm tuyển nhiều lao động (LĐ) trở lại.

Thị trường lao động đã có dấu hiệu lạc quan khi cận tết Nhật Thịnh

Đơn cử, Công ty TNHH Worldon Việt Nam (H.Củ Chi) cần tuyển hơn 11.000 vị trí công nhân may, cắt in, giày, tổ trưởng chuyền; Công ty TNHH Đông Nam Việt Nam (H.Hóc Môn) cần tuyển hơn 500 công nhân may; Công ty TNHH dệt may Thái Dương (TP.Thủ Đức) cần tuyển 200 công nhân thợ may và công nhân kiểm tra chất lượng; Công ty TNHH Lạc Tỷ (Q.Bình Tân) tuyển 100 thợ may, LĐ phổ thông…

Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc điều hành Tổng công ty CP May Việt Tiến, cho biết đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 LĐ. "Chúng tôi cũng đang phấn đấu mức lương trung bình cho người LĐ từ 11,5 triệu đồng/tháng trở lên", ông Phát nói.

Ông Đỗ Minh Quân, phụ trách công tác tuyển dụng của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết hiện đơn vị đang có nhu cầu tuyển khoảng 100 nhân sự. Theo đó, năm vừa qua do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên công ty buộc phải cắt giảm lao động. Hiện tình hình đơn hàng khả quan hơn, người LĐ an tâm, quan hệ LĐ ổn định. "Trước đó, một số máy tắt, tạm ngưng hoạt động nhưng nay được mở lại nên cần người đứng máy", ông Quân thông tin.

Bà Nguyễn Ngọc Thùy Hương, Trưởng phòng Nhân sự, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP nước Hoàng Minh (i-on Life), cho biết hiện đơn vị đang tuyển dụng nhân viên bảo trì, nhân viên thiết kế. Về chế độ đãi ngộ, công ty xây dựng hệ thống lương bao gồm lương cơ bản (từ 6 - 7 triệu đồng cho tất cả các vị trí) và lương theo năng suất. Ngoài các chính sách về du lịch, team building, đào tạo… thường niên, nhân viên kinh doanh còn được công ty hỗ trợ nguồn khách hàng ban đầu để chăm sóc, phát triển và được hoạch định phương pháp mở rộng khách hàng mới.

Ngoài lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhiều đơn vị khác cũng có nhu cầu tuyển hàng ngàn LĐ, đặc biệt là thời vụ để đáp ứng nhu cầu dịp tết. Ví dụ, Công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cần tuyển 1.000 nhân viên thời vụ, Công ty CP Máy tính viện (Q.Phú Nhuận) cho biết đang có nhu cầu mở thêm chi nhánh mới, trước mắt cần 1.000 LĐ kỹ thuật có tay nghề với mức thu nhập hấp dẫn lên tới 39 triệu đồng/tháng; Công ty CP Takahiro (Q.1) tuyển dụng khoảng 400 LĐ ở nhiều vị trí như thiết kế, trợ lý tiếng Nhật, lễ tân, phụ bếp, phục vụ, pha chế, thu ngân… Các vị trí làm bán thời gian sẽ hưởng lương từ 27.000 - 37.000 đồng/giờ, và làm toàn thời gian từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Nhiều nơi cố gắng thưởng tết bằng hoặc cao hơn năm ngoái

Khảo sát nhanh vài công ty cho thấy mặc dù năm qua tình hình sản xuất kinh doanh trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị vẫn cố gắng và xây dựng mức lương thưởng tết bằng hoặc cao hơn năm ngoái.

Đơn cử, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam TP.HCM cho biết công ty đang cố gắng duy trì mức thưởng tết như năm trước, tức thưởng theo thâm niên làm việc của người LĐ (từ 1 - 2,2 tháng lương). Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động thường niên, từ tháng 1.2024, công ty và công đoàn cũng sẽ có kế hoạch hỗ trợ vé xe cho người LĐ khó khăn về quê đón tết.

Thông tin về tình hình lương thưởng tết, bà Nguyễn Ngọc Thùy Hương cho biết trong năm 2021 và 2022, người LĐ i-on Life được nhận mức thưởng tết bằng 1,5 tháng lương thực lãnh (bao gồm cả lương cơ bản và phụ cấp khác). Năm nay, với nhiều bộ phận, mức thưởng dự kiến tăng lên từ 2 - 3 tháng lương do người LĐ đạt, vượt chỉ tiêu KPI của công ty. Hiện nay, thống kê mức lương trung bình cho tất cả người LĐ tại công ty này từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

UBND Q.Bình Tân cho biết qua ghi nhận bước đầu các báo cáo của DN gửi về Phòng LĐ-TB-XH, Liên đoàn Lao động Q.Bình Tân thì thấy tình hình có dấu hiệu khả quan. Đa số các DN đều cố gắng xoay xở nên ít nhiều đều có thưởng tết cho người LĐ. Khoảng giữa tháng 1.2024, cơ quan chính quyền mới khảo sát, thống kê các DN khó khăn, không thưởng tết nhằm có giải pháp hỗ trợ DN và người LĐ.