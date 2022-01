Thưởng tết Nguyên đán sụt giảm, tương đương gần 1 tháng lương

Ngày 18.1, Bộ LĐ-TB-XH đã công bố báo cáo lương, thưởng tết năm 2022.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH), báo cáo của 60 tỉnh, với khoảng 2,2% trên tổng số 41.826 doanh nghiệp cho thấy, thưởng tết năm nay gần bằng 1 tháng lương tối thiểu, bình quân đạt mức 6,17 triệu đồng/người, chỉ bằng 97% so với thưởng tết năm 2021 (mức bình quân đạt 6,36 triệu đồng/người); và bằng 92,2% so với tết năm 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Đáng chú ý, thưởng tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sụt giảm đều ở các khối doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021 (5,85 triệu đồng/người); bằng 90,7% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với 2021 (6,05 triệu đồng/người); bằng 92,4% so với năm 2020 (6,41 triệu đồng/người).





Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,66 triệu đồng/người, bằng 95% so với 2021 (6,99 triệu đồng/người), bằng 97,5% so với năm 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam), mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhìn chung các doanh nghiệp đều cố gắng thưởng tết cho người lao động bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Tuy nhiên, mức thưởng tết bình quân giảm từ 20 - 30% so với năm trước.

Ở một số doanh nghiệp khó khăn, mức thưởng tết chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng/người, cá biệt có doanh nghiệp không thưởng tết cho người lao động.

Ông Kiên chia sẻ: “Qua một năm đầy biến động, thiếu việc làm và thu nhập giảm sút, tài tính tích lũy cạn kiệt, người lao động trông chờ nhiều vào khả năng phục hồi sản xuất và tiền thưởng tết nhằm trang trải phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Phần lớn công nhân lao động chấp nhận tăng ca để “chạy” kế hoạch đơn hàng của doanh nghiệp và để kiếm thêm thu nhập”