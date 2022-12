Thưởng tết tại Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng

Ngày 24.12, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã công bố báo cáo nhanh về kế hoạch thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2023 trong 4 loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cụ thể, đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng tết Dương lịch bình quân là 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Dịp tết Nguyên đán Quý Mão, mức thưởng bình quân là 3,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng bình quân tết Dương lịch là 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Dịp tết Nguyên đán Quý Mão, mức thưởng bình quân 3,3 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng tết Dương lịch bình quân: 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.





Với tết Nguyên đán Quý Mão, mức thưởng bình quân 3,55 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng tết Dương lịch bình quân 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 125 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người.

Đối với tết Quý Mão, mức thưởng bình quân 4,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Như vậy, so với năm 2022, mức thưởng tết năm 2023 tại Hà Nội giảm nhẹ. Bình quân thưởng tết Nguyên đán trong các khối từ 3,1 - 4,1 triệu đồng/người (năm 2022 là 3,2 - 4,2 triệu đồng/người). Bình quân thưởng tết Dương lịch từ 500.000 - 860.000 (năm 2022 là 550.000 - 900.000 đồng/người).

Trước đó, ngày 15.12, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội dự báo, tiền thưởng của người lao động giảm hơn so với năm 2022, trong đó mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ... Nguyên nhân, do nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công...