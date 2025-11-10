Thưởng thức cuộc sống tại biệt thự rừng lần đầu tiên được Ecopark ra mắt

Biệt thự mẫu Retreat Forest cũng vừa được chủ đầu tư Ecopark đưa vào khai trương, đón cư dân tương lai vào tham quan, trải nghiệm.

Xu hướng sống tận hưởng lợi ích giữa thiên nhiên

Trên thế giới, sống tận hưởng, đề cao trải nghiệm cá nhân nhưng gần gũi với môi trường thiên nhiên đã trở thành xu thế bởi tác dụng mà nó đem lại. Điển hình, tại Nhật Bản, "tắm rừng" (Shinrin-yoku) được công nhận là liệu pháp y tế quốc gia giúp cư dân nước này thuộc top có tuổi thọ cao nhất thế giới. Tiến sĩ Qing Li một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Y học Rừng đo lường liệu pháp tắm rừng Shinrin -yoku cho biết, tắm rừng giúp điều hòa tâm trạng/ổn định sinh lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tái tạo nhận thức, tăng khả năng sáng tạo, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh ung thư.

Sống xanh, tận hưởng lợi ích từ thiên nhiên mang lại trở thành xu hướng trên thế giới. Ảnh thực tế không gian sống tại đô thị Eco Retreat của Ecopark

Hay tại Singapore, Hàn Quốc cũng tiên phong với kiến trúc sinh học, phủ xanh các tòa nhà cao tầng, đưa con người trở lại gần với tự nhiên. Tại Mỹ và Canada, các bác sĩ kê "thiên nhiên" trong đơn thuốc, yêu cầu bệnh nhân tiếp xúc với môi trường tự nhiên nhiều hơn để giảm thời gian phục hồi. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang diễn ra trào lưu "di cư xanh", khi cư dân thành thị chuyển về vùng ven đô, nơi có mật độ cây xanh cao và không khí trong lành hơn.

Biệt thự dưới tán rừng của Ecopark tại phía tây TP HCM

Tại Việt Nam, chủ đầu tư Ecopark tiên phong cho phong cách sống tận hưởng giữa thiên nhiên này đồng thời cho ra mắt phiên bản cao cấp hơn khi mỗi căn nhà lại có không gian trải nghiệm cá nhân nằm dưới tầng hầm. Sản phẩm độc đáo này nằm trong bộ sưu tập 501 căn biệt thự rừng của đại đô thị Eco Retreat (220ha, phía tây TP HCM).

Thức giấc giữa xanh tươi tại biệt thự rừng Retreat Forest

Tại Retreat Forest, 501 căn biệt thự rừng là sản phẩm đặc biệt được sắp đặt xung quanh 24 cụm tiện ích. Các tiện ích đều nằm dưới tán thiên nhiên đa tầng, trồng theo phương pháp "túi rừng Miyawaki", giúp cho các tầng thực vật vừa đa dạng, cộng sinh và mang lại sự trong lành cho không khí cao hơn nhiều lần so với rừng đơn canh thường gặp. Phương pháp túi rừng cũng đang được Nhật Bản sử dụng để đưa thiên nhiên vào các đô thị, giúp người dân đạt được nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Mỗi cư dân Retreat Forest được hưởng mật độ 55 mét vuông mảng xanh

Chính nhờ phương pháp trồng túi rừng, Retreat Forest vừa có mật độ phủ xanh cao, mang tới tỷ lệ phủ xanh ấn tượng lên đến 55 m2/người, cao gấp 5 lần so với chỉ tiêu cây xanh được Liên Hợp Quốc khuyến nghị. Bên cạnh đó, dưới tán cây, các không gian được bố trí hệ tiện ích đa dạng và liên hoàn, để cư dân bước ra khỏi nhà luôn được phục vụ bằng các tiện ích thiết thực và bền vững như: bể bơi thủy sinh, sân thể thao, sân chơi, sân tập golf mini, vườn ăn quả, vườn hoa, khu yoga, thiền, vườn trà hay đa dạng các điểm vườn BBQ. Đặc biệt, mỗi túi rừng đều có khoảng diện tích trồng rau hữu cơ được gắn biển tên riêng cho từng biệt thự, giúp cư dân không chỉ trồng cây theo sở thích riêng, mà còn có thêm tương tác cộng đồng với nhau, giúp ích cho người cao tuổi có sự liên kết xã hội, trẻ nhỏ được học những bài học từ thiên nhiên như gieo trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng yêu thương đối với cá thể khác.

Kiến trúc tinh giản, thanh tao của Retreat Forest

Giữa không gian xanh mát của tầng tán thực vật đa dạng, Retreat Forest lựa chọn nét kiến trúc tinh giản, đường nét thanh tao của thiết kế Modern Zen với điểm đặc trưng là hệ mái dốc thoải dần giúp căn nhà nép mình dưới tán cây. Những đường nét vuông vắn, thanh mảnh của mặt dựng, hệ cửa kính hay cửa sổ cũng đồng điệu với thảm thực vật xung quanh căn nhà, giúp thiên nhiên và kiến trúc có sự hòa quyện và tôn lên vẻ đẹp của cả 2 chủ thể.

Sau mỗi khung cửa là bức tranh thiên nhiên tạo hiệu ứng thị giác tích cực

Tại Retreat Forest, căn nhà không chú trọng mặt trước hay mặt sau, mà tất cả các mặt tiếp xúc của nhà đều hướng về thiên nhiên một cách có chủ đích, sau một khung cửa là bức tranh tràn ngập màu xanh của núi rừng. Với thiết kế này, tầm mắt cư dân luôn được tiếp xúc với mảng xanh, tạo hiệu ứng thị giác tích cực, giảm căng thẳng, tăng khả năng sáng tạo đồng thời giúp không gian như mở rộng ra khỏi giới hạn các bức tường nhà.

"Khi khu rừng retreat tràn ngập hương và không khí mát lành, thì luồng không khí mát có xu hướng tràn xuống các tầng thấp. Do đó, chúng tôi tạo ra 2 cửa sổ trời để thông gió và lấy sáng tự nhiên xuống cho không gian trải nghiệm đặc biệt dưới tầng hầm này", ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Tầng trải nghiệm cá nhân hóa tại dinh thự mẫu Retreat Forest

Tầng trải nghiệm hiện đang là xu hướng sử dụng không gian thời thượng đối với các gia đình có gu. Khi thiết kế không gian cơ bản của căn nhà gồm phòng khách, bếp, phòng ăn, các phòng ngủ là chưa đủ hấp dẫn vì thiếu không gian giải trí riêng tư hoặc trưng bày những bộ sưu tập theo sở thích, gia chủ thường có yêu cầu thiết kế tầng trải nghiệm, để căn nhà phục vụ được đầy đủ những nhu cầu thưởng thức và tái tạo năng lượng cho các thành viên.

Ánh sáng, nắng tự nhiên tràn xuống không gian tầng hầm trải nghiệm

Retreat Forest đưa ra thị trường dòng sản phẩm biệt thự rừng đã tính toán để tích hợp nhu cầu sử dụng tầng trải nghiệm trong bản quy hoạch. 501 căn biệt thự rừng đều có hầm là tầng rộng nhất, 100% có cửa sổ trời giúp thông gió và lấy sáng tự nhiên, gia chủ có thể tạo khu vườn cảnh quan và đưa thiên nhiên xuống tầng hầm, biến đó thành một tầng trải nghiệm riêng tư đúng với cá tính gia chủ.

"Hầm rượu, bể ngâm, bể khoáng, phòng gia đình, xem phim, không gian thiền định, quầy bar, phòng triển lãm cá nhân, hay nơi trưng bày những bộ sưu tập đắt giá đã không còn được đặt ở phòng khách thông thường hay tích hợp trong phòng ngủ. Ngày nay, giới sành điệu đang chọn đưa những sở thích của mình vào không gian riêng tư, không phải để khoa trương, mà để phục vụ sự thưởng thức của chính họ", ông Nguyễn Thành Quang nhấn mạnh.

Phòng ngủ tái tạo năng lượng

Tại khu vườn chủ đề Gia Đình, thuộc 24 chủ đề trải nghiệm của Retreat Forest, chủ đầu tư đã hoàn thiện các tiện ích theo thiết kế và khai trương 3 biệt thự mẫu. Mỗi biệt thự mẫu không chỉ mang đến sự hình dung về không gian bên trong căn nhà, mà còn gợi mở nhiều sáng tạo về việc sử dụng tầng trải nghiệm cho những sở thích cá nhân. 3 biệt thự là 3 cá tính, đại diện cho 3 thế hệ khác nhau khi cùng chọn sống gắn kết chung dưới một tán rừng.

Phòng bếp ấm áp, sang trọng

"Quả thật rất ấn tượng với thiết kế của căn đơn lập, khi được nghe câu chuyện về 3 thế hệ, tôi quyết định tham khảo thiết kế của căn dành cho thế hệ U50 và cảm nhận rõ sự đồng điệu, từ màu sắc, cách chọn nội thất, vật liệu hay bố cục không gian, nhất là căn bếp tạo cảm hứng cho người sử dụng. Tôi cũng đã hình dung được mình sẽ làm gì trong tầng trải nghiệm của chính mình. Căn song lập mua cho con trai, tầng trải nghiệm sẽ thiết kế phòng game để giải trí và kết hợp công việc lập trình vốn rất cần sự tập trung sâu", chị Nữ Uy (TP HCM) chia sẻ khi trải nghiệm tham quan nhà mẫu.

