Thượng tọa Thích Trí Chơn: 5 điều cần nhớ để bạn tránh khẩu nghiệp ngoài đời lẫn trên mạng

Thượng tọa Thích Trí Chơn

Sử dụng mạng xã hội, đôi khi chúng ta lạc giữa những điều vô bổ, vô tình ta lại phát ngôn cho thỏa chí, để cho thỏa lòng thôi - những cái mà ta cho rằng ta có quyền tự do, quyền được nói. Nhưng đó lại là những điều gây tiêu cực cho cá nhân, gia đình và xã hội. Do vậy, sự tự do của mình phải được đặt trên những sự tự do của người khác; tôn trọng mình, chính là mình tôn trọng người khác. Còn những lời nói vô bổ, những lời nói thiếu trách nhiệm, nói thiếu văn hóa đó là tự phỉ nhổ chính mình và mình không tôn trọng lấy mình"