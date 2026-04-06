Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sắp thăm chính thức Lào và Campuchia

Đậu Tiến Đạt
06/04/2026 12:08 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 9 - 10.4.

Ngày 6.4, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào vào ngày 9.4.

Nhận lời mời của Samdech Say Chhum, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia vào ngày 10.4.

Về quan hệ Việt - Lào, mới đây hai bên đã thống nhất bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ, đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới với phương châm "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Đây là bước phát triển quan trọng, phản ánh sự tin cậy chính trị sâu sắc và quyết tâm chung trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cùng với những thành tựu quan trọng mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đạt được, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia tiếp tục không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng, trong đó chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như cuộc gặp cấp cao hai Đảng và ba Đảng tại Phnom Penh ngày 6.2 diễn ra thành công, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống đặc biệt với Lào và Campuchia

Chiều 6.2, tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

