Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 17.6, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thượng tướng Bế Xuân Trường ẢNH: HỮU CHÁNH

Tại đại hội, 88 ủy viên được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt.

Ban tổ chức cũng đã công bố thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tín nhiệm 100%; các phó chủ tịch tái đắc cử gồm: trung tướng Khuất Việt Dũng, thượng tướng Phạm Hồng Hương, thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và ông Lê Văn Kiểm.

Thay mặt 88 ủy viên được bầu vào ban chấp hành khóa mới, thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm nặng nề đối với T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Ông cho rằng, mỗi ủy viên trong ban chấp hành mới cần tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực trình độ mọi mặt, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do đại hội đề ra.

"Chúng tôi hứa sẽ là tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, thực hiện tốt nguyên tắc, tập trung, dân chủ, phê bình, tự phê bình, đổi mới nội dung phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động; tập trung xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, đại hội nhiệm kỳ này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng khi tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tích và những khuyết điểm, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cho nhiệm kỳ lần thứ VIII.

Cạnh đó, sửa đổi bổ sung điều lệ của hội phù hợp với tình hình mới; sáng suốt lựa chọn, bầu ra ban chấp hành mới có phẩm chất, năng lực toàn diện lãnh đạo T.Ư hội hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Theo thượng tướng Bế Xuân Trường, thành công của đại hội không chỉ đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp mà còn là nguồn động viên cổ vũ to lớn, là động lực, niềm tin để Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là nòng cốt chính trị, là pháo đài vững chắc để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân với niềm tin sắt son vào Đảng, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh ngày 19.12.1957, quê tỉnh Cao Bằng. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (từ 7.2025); đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XVI.