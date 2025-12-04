Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Việt Nam hiện đại hóa vũ khí để bảo vệ Tổ quốc

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chủ trì. Đoàn Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Namazu Hiroyuki và Thứ trưởng Quốc phòng Kano Koji đồng chủ trì.

Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì đối thoại ẢNH: KIỀU TRINH

Tại đối thoại, hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Hai nước có sự tin cậy chiến lược cao, cùng chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Cạnh đó, hai bên coi trọng quan hệ song phương, khẳng định tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích chung của hai nước.

Phát biểu tại đối thoại, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tái khẳng định chính sách quốc phòng "bốn không" của Việt Nam và nhấn mạnh, quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

Mục tiêu xuyên suốt của quốc phòng Việt Nam là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước; thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quốc tế cao cả, mong muốn đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng, hợp tác phát triển chung của khu vực và thế giới.

Theo thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các nước nhằm mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển vì hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia cũng như của khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu ẢNH: KIỀU TRINH

Việt Nam luôn chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, hiện đại hóa vũ khí, trang thiết bị quân sự để phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình; luôn mong muốn mở rộng hợp tác với tất cả các nước, trong đó có Nhật Bản, một nước có nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật phát triển, qua đó nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Về vấn đề Biển Đông, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp ở Biển Đông thời gian qua. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Để một Biển Đông hòa bình, hữu nghị, hợp tác, các lực lượng hoạt động trên biển cần kiềm chế, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, đối xử nhân đạo với ngư dân, xây dựng lòng tin, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng trước nhiều kết quả có ý nghĩa, trong đó nhấn mạnh 3 vấn đề quan trọng, gồm: hai bên đã thiết lập và duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi đoàn, đối thoại và tham vấn; sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản góp phần nâng cao năng lực cho Quân đội nhân dân Việt Nam; về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hy vọng, sau đối thoại, hai bên ký Ý định thư về hợp tác đào tạo; mong muốn Nhật Bản đào tạo các chuyên ngành công nghệ cao, cơ khí chính xác, an ninh mạng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Cạnh đó, ông cũng mong muốn Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tích cực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua các gói viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản.

Về công nghiệp quốc phòng, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục có những dự án cụ thể, thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, sau đối thoại, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ ký bản ghi nhớ về cứu hộ, cứu nạn, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác của hai bên trong thời gian tới.