Thời sự

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn

Đình Huy
Đình Huy
21/10/2025 18:27 GMT+7

Ngày 21.10, tại Hà Nội, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức hội nghị vận động tài trợ nguồn lực phục vụ công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn- Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị

ẢNH: BQP

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), cho biết thực hiện chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025 (chương trình 504), Việt Nam đã chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.

Cạnh đó, kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực và vận động tài trợ với các đối tác như Chính phủ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Anh, Pháp, Hà Lan, Canada, Đức; các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài như: Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Cơ quan hành động mìn Liên Hiệp Quốc (UNMAS)...

Giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ của VNMAC và các địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực, đã vận động được 44 dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ 138,5 triệu USD, góp phần quan trọng đóng góp vào công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Trong các năm 2023 và 2024, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn trên toàn quốc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân. 

Kết quả, đã thực hiện rà phá bom mìn trên toàn quốc được 73.198 ha, trong đó, lực lượng quân đội thực hiện rà phá bom mìn được 59.310 ha, VNMAC và các tổ chức quốc tế đã điều phối triển khai rà phá bom mìn được 13.888 ha...

Tại hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu VNMAC, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tổng kết chương trình 504 trong năm 2025, xây dựng và trình Thủ tướng ban hành chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn mới, đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và tham mưu, xây dựng các đề án, dự án, các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ; tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, xử lý bom mìn và đào tạo, tập huấn; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về công nghệ, tài chính..., bảo đảm minh bạch, tin cậy.

Ngoài ra, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

